Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США. Республиканцы имеют 51 место из 100.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук в эфире Ранок.LIVE.

Республиканцы получили большинство в Сенате

Издание Associated Press отметило, что это дает республиканцам главный центр власти в Вашингтоне и важную власть по утверждению кабинета следующего президента, а также любого судьи Верховного суда.

Кроме того, известно, что сенаторы от Республиканской партии ищут все возможные пути, чтобы продолжать сокращать налоги, принятые во время первого президентского срока Дональда Трампа, а также направление средств на усиление мер по безопасности границ.

Однако, степень власти республиканцев в Вашингтоне будет определяться результатами президентских выборов и выборов в Палату представителей.

Напомним, издание The Hill сообщило, что Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и во второй раз выиграл президентские выборы в США. Официального оглашения результатов еще не было, но это предварительные подсчеты СМИ.

В начале голосования республиканец заявлял, что уверен в своей победе.