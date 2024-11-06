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Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

6 ноября 2024 г. 9:33

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Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США. Республиканцы имеют 51 место из 100.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из США Ульяна Бойчук в эфире Ранок.LIVE.

Республиканцы получили большинство в Сенате

Издание Associated Press отметило, что это дает республиканцам главный центр власти в Вашингтоне и важную власть по утверждению кабинета следующего президента, а также любого судьи Верховного суда.

Кроме того, известно, что сенаторы от Республиканской партии ищут все возможные пути, чтобы продолжать сокращать налоги, принятые во время первого президентского срока Дональда Трампа, а также направление средств на усиление мер по безопасности границ.

Однако, степень власти республиканцев в Вашингтоне будет определяться результатами президентских выборов и выборов в Палату представителей.

Напомним, издание The Hill сообщило, что Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и во второй раз выиграл президентские выборы в США. Официального оглашения результатов еще не было, но это предварительные подсчеты СМИ.

В начале голосования республиканец заявлял, что уверен в своей победе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:44 Выполнение обмена Tether TRC20 (USDT) на Monero (XMR)

10:34 В Раде назвали три сценария того, как могут изменить мобилизацию

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21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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