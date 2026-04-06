Последствия ночного удара по Одессе: эфир День.LIVE

Российские войска в ночь на 6 апреля нанесли массированный удар по Одессе. Под вражеским огнем оказались жилые здания, детский сад и общежитие.

в Одессе этой ночью под ударом оказались жилые здания;

РФ в понедельник, 6 апреля, атаковала энергетическую инфраструктуру Киевщины;

в Чернигове и области без света 340 тысяч человек после удара РФ;

в Одессе после ночной атаки погибли три человека, среди них ребенок;

Сибига: Украина и Сирия снова откроют посольства в Киеве и Дамаске;

Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми.

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец";

Екатерина Рошук — политолог;

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Владимир Омелян — министр инфраструктуры Украины (2016-2019);

Ирина Никорак — председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность";

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Иван Крулько — народный депутат, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 апреля россияне атаковали Никополь в Днепропетровской области fpv-дронами. В результате атаки пострадали четыре человека. Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

В общем, этой ночью армия РФ выпустила по Украине 141 ударный беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке страны.