Главная arrow Відео arrow Последствия ночного удара по Одессе: эфир День.LIVE arrow
Последствия ночного удара по Одессе: эфир День.LIVE

6 апреля 2026 г. 13:17

Российские войска в ночь на 6 апреля нанесли массированный удар по Одессе. Под вражеским огнем оказались жилые здания, детский сад и общежитие.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Темы эфира

Сегодня эксперты обсудят следующие темы:

  • в Одессе этой ночью под ударом оказались жилые здания;
  • РФ в понедельник, 6 апреля, атаковала энергетическую инфраструктуру Киевщины;
  • в Чернигове и области без света 340 тысяч человек после удара РФ;
  • в Одессе после ночной атаки погибли три человека, среди них ребенок;
  • Сибига: Украина и Сирия снова откроют посольства в Киеве и Дамаске;
  • Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми.

Гости эфира День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец";
  • Екатерина Рошук — политолог;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Владимир Омелян — министр инфраструктуры Украины (2016-2019);
  • Ирина Никорак — председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, "Европейская Солидарность";
  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Иван Крулько — народный депутат, "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 апреля россияне атаковали Никополь в Днепропетровской области fpv-дронами. В результате атаки пострадали четыре человека. Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

В общем, этой ночью армия РФ выпустила по Украине 141 ударный беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Силы ПВО работали на севере, юге и востоке страны.

14:15 В Харькове дрон РФ влетел в дом в Киевском районе: есть жертвы

14:11 Почему после СОЧ нельзя выбрать бригаду: объяснение омбудсмена

14:10 Пересечение границы с Польшей: какие документы нужны и кого развернут

14:03 Разработки украинского оружия: союзники заинтересованы не только в дронах

14:01 Федоров: еще 75 офицеров завершили Подготовку капитанов

14:01 В Одессе 7 человек в тяжелом состоянии после обстрела шахедами

13:23 Цены на АЗС во Львове: дизель подорожал на 5 гривен

13:21 Горючего хватит: почему Украина избежит кризиса в апреле

13:17 Одессу сковали пробки: движение затруднено на ряде улиц

