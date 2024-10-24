Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, поговорим о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о переговорах по прекращению войны.
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О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE обсудим следующие темы:
- отключения света в Украине возвращаются
- назначение Руслана Кравченко на должность генпрокурора
- прекращение воздушных атак на украинские энергетические объекты
- резкое снижение мощностей ветровой энергетики
Гости сегодняшнего эфира:
- председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев
- член комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат Богдан Кицак;
- политический обозреватель, журналистка Юлия Забелина;
- политолог-международник Андрей Бузаров;
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы российско-украинской войны. Если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути деэскалации войны.
А эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук убежден, что Украина близка к отключениям электроэнергии. Это связано с тем, что через две недели будет расти потребление.