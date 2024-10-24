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Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

24 октября 2024 г. 13:13

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13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

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10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

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08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

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07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
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21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

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19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

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18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

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17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

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17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

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16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

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13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

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10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

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08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

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07:13 Во Франции прошла большая встреча волонтерских организаций

23 октября 2024
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21:45 В ВСУ сообщили, планирует ли Россия масштабное наступление на Запорожье

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19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

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18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

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17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

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17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

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16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

Сегодня в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, поговорим о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о переговорах по прекращению войны.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE обсудим следующие темы:

  • отключения света в Украине возвращаются
  • назначение Руслана Кравченко на должность генпрокурора
  • прекращение воздушных атак на украинские энергетические объекты
  • резкое снижение мощностей ветровой энергетики

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев
  • член комитета Верховной Рады по экономическому развитию, народный депутат Богдан Кицак;
  • политический обозреватель, журналистка Юлия Забелина;
  • политолог-международник Андрей Бузаров;
  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы российско-украинской войны. Если Москва и Киев договорятся прекратить удары по объектам инфраструктуры, это станет значительным шагом на пути деэскалации войны.

А эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук убежден, что Украина близка к отключениям электроэнергии. Это связано с тем, что через две недели будет расти потребление.

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13:23 Тепло возвращается, но есть нюанс — синоптик Диденко дала прогноз на завтра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:08 Некоторым украинцам окажут помощь на оплату услуг ЖКХ — программу продлили

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