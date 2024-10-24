Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних питань. Зокрема, поговоримо про заяву Президента України Володимира Зеленського про переговори щодо припинення війни.

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Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо наступні теми:

повернення відключень світла в Україні

призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора

припинення повітряних атак на українські енергетичні об'єкти

різке зниження потужностей вітрової енергетики

Гості сьогоднішнього ефіру:

голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв

член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народний депутат Богдан Кицак;

політична оглядачка, журналістка Юлія Забеліна;

політолог-міжнародникАндрій Бузаров;

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком до завершення гарячої фази російсько-української війни. Якщо Москва та Київ домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації війни.

А експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук переконаний, що Україна близька до відключень електроенергії. Це пов'язане з тим, що через два тижні зростатиме споживання.