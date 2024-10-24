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Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

24 жовтня 2024 р. 13:13

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13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

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13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

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10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

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08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

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Сьогодні в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних питань. Зокрема, поговоримо про заяву Президента України Володимира Зеленського про переговори щодо припинення війни.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE обговоримо наступні теми:

  • повернення відключень світла в Україні
  • призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора
  • припинення повітряних атак на українські енергетичні об'єкти
  • різке зниження потужностей вітрової енергетики

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв
  • член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народний депутат Богдан Кицак;
  • політична оглядачка, журналістка Юлія Забеліна;
  • політолог-міжнародникАндрій Бузаров;
  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може стати першим кроком до завершення гарячої фази російсько-української війни. Якщо Москва та Київ домовляться припинити удари по об'єктах інфраструктури, це стане значним кроком на шляху до деескалації війни. 

А експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук переконаний, що Україна близька до відключень електроенергії. Це пов'язане з тим, що через два тижні зростатиме споживання. 

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14:01 В Україні здорожчає популярний продукт — у чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:59 У загиблих героїв будуть нові пам'ятники — в Одеській міськраді показали ескізи

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