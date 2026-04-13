Главная arrow Відео arrow Орбан признал поражение на выборах, Мадяр победил: эфир Ранок.LIVE arrow
Орбан признал поражение на выборах, Мадяр победил: эфир Ранок.LIVE

Орбан признал поражение на выборах, Мадяр победил: эфир Ранок.LIVE

13 апреля 2026 г. 8:00

Text

13:17 Украина готовится к Зеленскому и Мадьяру: эфир День.LIVE

Text

08:00 Орбан признал поражение на выборах, Мадяр победил: эфир Ранок.LIVE

10 апреля 2026
Text

21:00 Пасха, ТЦК и деньги от МВФ: эфир с Гетманцевым

Text

18:00 СБУ предупреждает об угрозе терактов на Пасху: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский заявил, что отказ от ядерки был ошибкой: эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия согласилась на пасхальное перемирие: эфир Ранок.LIVE

9 апреля 2026
Text

20:08 Мировая война и цены на нефть: интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 Какие города Россия хочет захватить до конца апреля: эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным: эфир День.LIVE

Text

08:00 США официально обсуждают выход из НАТО: эфир Ранок.LIVE

Text

13:17 Украина готовится к Зеленскому и Мадьяру: эфир День.LIVE

Text

08:00 Орбан признал поражение на выборах, Мадяр победил: эфир Ранок.LIVE

10 апреля 2026
Text

21:00 Пасха, ТЦК и деньги от МВФ: эфир с Гетманцевым

Text

18:00 СБУ предупреждает об угрозе терактов на Пасху: эфир Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленский заявил, что отказ от ядерки был ошибкой: эфир День.LIVE

В Венгрии почти подсчитали голоса с парламентских выборов. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал поражение и поздравил оппозиционера Петера Мадяра, который возглавляет партию "Тиса", с победой.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 13 апреля

Ведущие обсудят с гостями ситуацию с обменом пленными: заявления о возможном новом этапе уже в конце недели, ход переговоров и условия, на которых стороны готовы двигаться дальше. Также речь пойдет о ситуации с безопасностью на Сумщине, атаках во время так называемого "перемирия" и обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности скорой помощи.

В студии проанализируют ситуацию на фронте. В фокусе будет изменение приоритетов наступления российских войск, переброска техники и потери во время боевых действий, а также использование наземных роботизированных комплексов, которые все активнее применяются на поле боя.

Отдельное внимание уделят международной политике: выборам в Венгрии, поддержке Виктора Орбана, реакции союзников и роли США в этих процессах. Также обсудят обострение на Ближнем Востоке, провал переговоров между США и Ираном и позицию Израиля, что влияет на региональную безопасность.

Поднимут и внутренние вопросы: реформу ТЦК, возможное изменение подходов к мобилизации, проблемы с комплектованием ВСУ и рекрутингом. Отдельно будут говорить о международном контексте: отношения с Польшей, ситуацию на границе с Беларусью и настроения относительно Украины среди европейских партнеров.

Гости эфира Ранок.LIVE

  • Виктор Бобыренко — эксперт Бюро анализа политики
  • Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии, подполковник
  • Тибор Томпа — председатель венгерской общины Киева и Киевской области
  • Вячеслав Фельдман — соучредитель ОО "Израильские друзья Украины"
  • Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец"
  • Позывной "Макар" — командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр
  • Юрий Романюк — председатель ВОО "Украина в НАТО"
  • Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по внешней политике
  • Ирина Фриз — народный депутат Украины, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
  • Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Петер Мадьяр обратился к Виктору Орбану. Он призвал его уйти в отставку и заявил, что укрепит НАТО.

Между тем ряд европейских лидеров и политиков отреагировали на победу Петера Мадьяра. Они выразили свою готовность к тесному сотрудничеству.

