В Венгрии почти подсчитали голоса с парламентских выборов. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал поражение и поздравил оппозиционера Петера Мадяра, который возглавляет партию "Тиса", с победой.

Эфир Ранок.LIVE 13 апреля

Ведущие обсудят с гостями ситуацию с обменом пленными: заявления о возможном новом этапе уже в конце недели, ход переговоров и условия, на которых стороны готовы двигаться дальше. Также речь пойдет о ситуации с безопасностью на Сумщине, атаках во время так называемого "перемирия" и обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности скорой помощи.

В студии проанализируют ситуацию на фронте. В фокусе будет изменение приоритетов наступления российских войск, переброска техники и потери во время боевых действий, а также использование наземных роботизированных комплексов, которые все активнее применяются на поле боя.

Отдельное внимание уделят международной политике: выборам в Венгрии, поддержке Виктора Орбана, реакции союзников и роли США в этих процессах. Также обсудят обострение на Ближнем Востоке, провал переговоров между США и Ираном и позицию Израиля, что влияет на региональную безопасность.

Поднимут и внутренние вопросы: реформу ТЦК, возможное изменение подходов к мобилизации, проблемы с комплектованием ВСУ и рекрутингом. Отдельно будут говорить о международном контексте: отношения с Польшей, ситуацию на границе с Беларусью и настроения относительно Украины среди европейских партнеров.

Гости эфира Ранок.LIVE

Виктор Бобыренко — эксперт Бюро анализа политики

Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии, подполковник

Тибор Томпа — председатель венгерской общины Киева и Киевской области

Вячеслав Фельдман — соучредитель ОО "Израильские друзья Украины"

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец"

Позывной "Макар" — командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3 ОШБр

Юрий Романюк — председатель ВОО "Украина в НАТО"

Лукаш Адамский — вице-директор Центра Мерошевского, эксперт по внешней политике

Ирина Фриз — народный депутат Украины, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Петер Мадьяр обратился к Виктору Орбану. Он призвал его уйти в отставку и заявил, что укрепит НАТО.

Между тем ряд европейских лидеров и политиков отреагировали на победу Петера Мадьяра. Они выразили свою готовность к тесному сотрудничеству.