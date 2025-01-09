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Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

9 января 2025 г. 12:34

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04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

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03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

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00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

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Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что работа работников критической инфраструктуры находится под угрозой. Их могут мобилизовать сразу же после окончания бронирования.

Об этом Федиенко сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 9 января.

Больше времени на перебронирование

Нардеп подчеркнул, что это может повлечь за собой кризис в стране, поскольку критическая инфраструктура не сможет нормально функционировать.

"И уже были неодинокие случаи. Мне написали много разнообразных предприятий (не буду их объявлять): там есть и связисты, и энергетики. Газовиков нет. У работника завершилось бронирование 26 декабря, а уже 27-го, не давая возможности перебронировать такого работника, он был мобилизован", — пояснил нардеп.

Политик призвал правительство пересмотреть нормативы, в частности, постановление №76, и предоставить больше времени на перебронирование.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины отказался предоставлять операторам газораспределительных систем статус критических предприятий. Тем самым правительство выступило против бронирования работников этой отрасли.

Напомним, все военнообязанные, которые имели бронирование, 28 февраля потеряют его. Получение нового бронирования будет зависеть от того, подпадает ли предприятие под соответствующие критерии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:33 Аномально теплая зима в Харькове — прогноз погоды на завтра

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19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час