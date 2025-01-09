Нардеп попередив про кризу через проблеми з бронюванням

Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що робота працівників критичної інфраструктури під загрозою. Їх можуть мобілізувати одразу ж після закінчення бронювання.

Про це Федієнко повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 9 січня.

Більше часу на перебронювання

Нардеп наголосив, що це може спричинити кризу в країні, оскільки критична інфраструктура не зможе нормально функціонувати.

"І вже були неодинокі випадки. Мені написали багато різноманітних підприємств (не буду їх оголошувати): там є і зв'язківці, і енергетики. Газовиків немає. У працівника завершилось бронювання 26-го грудня, а вже 27-го, не даючи можливості перебронювати такого працівника, його було мобілізовано", — пояснив нардеп.

Політик закликав уряд переглянути нормативи, зокрема постанову №76, та надати більше часу на перебронювання.

Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України відмовився надавати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств. Тим самим, уряд виступив проти бронювання працівників цієї галузі.

Нагадаємо, всіх військовозобов'язаних, які мали бронювання, 28 лютого втратять його. Отримання нового бронювання буде залежати від того, чи підпадає підприємство під відповідні критерії.