Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Укрэнерго ведет строительство или реконструкцию более 60 подстанций. Степень готовности работ на энергообъектах — от 30% до 90%. На следующей неделе запланирована проверка в Одесской области.

Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE в среду, 20 ноября.

Сколько подстанций Укрэнерго в работе

По данным нардепа Сергея Нагорняка, сейчас Укрэнерго строит или проводит реконструкцию около 60 подстанций. И степень готовности этих объектов разная — от 30% до 90%.

Депутат подчеркнул, что особенно его беспокоит вопрос защитных сооружений на подстанциях в Одесском регионе, который постоянно страдает от ракетных атак и зависит от энергоснабжения с Южно-Украинской АЭС.

Как заявил Нагорняк, на следующей неделе планируется проверить состояние этих объектов.

"Не хочу пока приводить цифры. Мы хотим выехать на следующей неделе в Одессу и посмотреть, построены ли защитные сооружения на подстанциях, которые питают Одесскую область, потому что если они не построены, мы будем поднимать вопрос о халатности. Потому что Одесская область страдает постоянно от ракетных атак и мы понимаем, что и 22 и 23 года была похожая ситуация. В первую очередь нужно было строить защитные сооружения на тех подстанциях, которые питают Одесский регион, потому что Одесская область она энергодефицитный регион, и электроэнергию она по сути получает от южноукраинской атомной электростанции. И враг это очень хорошо знает", — сказал нардеп.

Напомним, на международной выставке-конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy представитель Укрэнерго рассказал о реконструкции поврежденных энергообъектов и планах на будущее.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине временно внедрялись меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса. На такое решение влияют три причины: погода, импорт и снижение генерации.