Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго arrow
Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

20 ноября 2024 г. 18:34

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Укрэнерго ведет строительство или реконструкцию более 60 подстанций. Степень готовности работ на энергообъектах — от 30% до 90%. На следующей неделе запланирована проверка в Одесской области.

Об этом заявил нардеп Сергей Нагорняк в эфире День.LIVE в среду, 20 ноября.

Сколько подстанций Укрэнерго в работе

По данным нардепа Сергея Нагорняка, сейчас Укрэнерго строит или проводит реконструкцию около 60 подстанций. И степень готовности этих объектов разная — от 30% до 90%.

Депутат подчеркнул, что особенно его беспокоит вопрос защитных сооружений на подстанциях в Одесском регионе, который постоянно страдает от ракетных атак и зависит от энергоснабжения с Южно-Украинской АЭС. 

Как заявил Нагорняк, на следующей неделе планируется проверить состояние этих объектов. 

"Не хочу пока приводить цифры. Мы хотим выехать на следующей неделе в Одессу и посмотреть, построены ли защитные сооружения на подстанциях, которые питают Одесскую область, потому что если они не построены, мы будем поднимать вопрос о халатности. Потому что Одесская область страдает постоянно от ракетных атак и мы понимаем, что и 22 и 23 года была похожая ситуация. В первую очередь нужно было строить защитные сооружения на тех подстанциях, которые питают Одесский регион, потому что Одесская область она энергодефицитный регион, и электроэнергию она по сути получает от южноукраинской атомной электростанции. И враг это очень хорошо знает", — сказал нардеп.  

Напомним, на международной выставке-конференции ReBuild Ukraine Construction and Energy представитель Укрэнерго рассказал о реконструкции поврежденных энергообъектов и планах на будущее.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине временно внедрялись меры ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса. На такое решение влияют три причины: погода, импорт и снижение генерации.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

20:04 В Генштабе объяснили, насколько значительна численность россиян

20:00 Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

19:24 Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:12 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

19:04 Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ

19:01 Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

18:44 В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

20:04 В Генштабе объяснили, насколько значительна численность россиян

20:00 Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

19:24 Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:12 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

19:04 Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ

19:01 Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

18:44 В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме