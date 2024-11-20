Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго arrow
Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

20 листопада 2024 р. 18:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими

Укренерго веде будівництво або реконструкцію понад 60 підстанцій. Ступінь готовності робіт на енергооб’єктах — від 30% до 90%. Наступного тижня запланована перевірка на Одещині

Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE у середу, 20 листопада. 

Скільки підстанцій Укренерго в роботі

За даними нардепа Сергія Нагорняка, нині Укренерго будує або проводить реконструкцію близько 60 підстанцій. Й ступінь готовності цих об'єктів різна — від 30% до 90%.

Депутат наголосив, що особливо його турбує питання захисних споруд на підстанціях в Одеському регіоні, який постійно страждає від ракетних атак і залежить від енергопостачання з Південноукраїнської АЕС. 

Як заявив Нагорняк, наступного тижня планується перевірити стан цих об’єктів. 

"Не хочу поки що наводити цифри. Ми хочемо виїхати наступного тижня до Одеси і подивитися, чи збудовані захисні споруди на підстанціях, які живлять Одещину, тому що якщо вони не збудовані, ми будемо підіймати питання про недбалість. Тому що Одещина потерпає постійно від ракетних атак і ми розуміємо, що і 22 і 23 роки була схожа ситуація. В першу чергу потрібно було будувати захисні споруди на тих підстанціях, які живлять Одеський регіон, тому що Одещина вона енергодефіцитний регіон, і електроенергію вона по суті отримує від південноукраїнської атомної електростанції. І ворог це дуже добре знає", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, на міжнародній виставці-конференції ReBuild Ukraine Construction and Energy представник Укренерго розповів про реконструкцію пошкоджених енергооб'єктів та плани на майбутнє

Також Новини.LIVE писали, що в Україні тимчасово впроваджували заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу. На таке рішення впливає три причини: погода, імпорт і зниження генерації.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:24 Кращі недорогі смартфони 2024 року — які моделі варті уваги

19:12 Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 присвятили гру захисникам України

19:04 Під Покровськом росіяни знову розстріляли полонених бійців ЗСУ

19:01 Ці помилки дорого обійдуться — які квартири відлякують покупців

18:44 В "Укренерго" повідомили, як відключатимуть світло завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

18:23 У Києві чоловік створював відео для ухилянтів — що вирішив суд

18:09 В Одесі виділять 7 млн на обрізку дерев — є нюанс

18:03 Киян попереджають про перші снігопади та ожеледь завтра

19:24 Кращі недорогі смартфони 2024 року — які моделі варті уваги

19:12 Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 присвятили гру захисникам України

19:04 Під Покровськом росіяни знову розстріляли полонених бійців ЗСУ

19:01 Ці помилки дорого обійдуться — які квартири відлякують покупців

18:44 В "Укренерго" повідомили, як відключатимуть світло завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

18:23 У Києві чоловік створював відео для ухилянтів — що вирішив суд

18:09 В Одесі виділять 7 млн на обрізку дерев — є нюанс

18:03 Киян попереджають про перші снігопади та ожеледь завтра

17:55 Скільки коштує новий S.T.A.L.K.E.R. в Україні — ціни в Steam

Ексклюзив

18:43 Трамвай життя — реалії сьогодення у воєнному Миколаєві

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російське ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Text

08:00 Слова Сі про удари по РФ та План Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2024
Text

22:29 Відновлення будинків у Києві — Ємець озвучив минулорічні витрати

Text

21:59 Удар по Охматдиту — корпус лікарні підготували до зими