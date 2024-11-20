Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Укренерго веде будівництво або реконструкцію понад 60 підстанцій. Ступінь готовності робіт на енергооб’єктах — від 30% до 90%. Наступного тижня запланована перевірка на Одещині.

Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE у середу, 20 листопада.

Скільки підстанцій Укренерго в роботі

За даними нардепа Сергія Нагорняка, нині Укренерго будує або проводить реконструкцію близько 60 підстанцій. Й ступінь готовності цих об'єктів різна — від 30% до 90%.

Депутат наголосив, що особливо його турбує питання захисних споруд на підстанціях в Одеському регіоні, який постійно страждає від ракетних атак і залежить від енергопостачання з Південноукраїнської АЕС.

Як заявив Нагорняк, наступного тижня планується перевірити стан цих об’єктів.

"Не хочу поки що наводити цифри. Ми хочемо виїхати наступного тижня до Одеси і подивитися, чи збудовані захисні споруди на підстанціях, які живлять Одещину, тому що якщо вони не збудовані, ми будемо підіймати питання про недбалість. Тому що Одещина потерпає постійно від ракетних атак і ми розуміємо, що і 22 і 23 роки була схожа ситуація. В першу чергу потрібно було будувати захисні споруди на тих підстанціях, які живлять Одеський регіон, тому що Одещина вона енергодефіцитний регіон, і електроенергію вона по суті отримує від південноукраїнської атомної електростанції. І ворог це дуже добре знає", — сказав нардеп.

Нагадаємо, на міжнародній виставці-конференції ReBuild Ukraine Construction and Energy представник Укренерго розповів про реконструкцію пошкоджених енергооб'єктів та плани на майбутнє.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні тимчасово впроваджували заходи обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу. На таке рішення впливає три причини: погода, імпорт і зниження генерації.