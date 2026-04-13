Мадьяр готов к сотрудничеству с РФ: эфир Вечір.LIVE

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна готова к прагматичному сотрудничеству с Россией. В то же время Украина готовит основу для более глубоких договоренностей по безопасности с Европой.

Об этом и не только говорим в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 13 апреля.

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Россией, добавив, что процесс не займет много времени;

Трамп решил сам заблокировать Ормузский пролив из-за провала с Ираном;

Путин получает искаженные данные об экономике РФ — разведка Латвии;

Сибига о результатах венгерских выборов: "Надеемся, это откроет новую страницу в наших отношениях";

В ВРУ тормозится рассмотрение законопроектов, которые предусматривают повышение зарплаты военнослужащим, — Фриз.

Гости сегодняшнего эфира:

американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер;

городской голова г.Львов Андрей Садовый;

глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев;

политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;

специалист по коммуникациям Razom We Stany Максим Гардус;

доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;

офицер, специалист по дронам Юрий Касьянов.

Как сообщали Новини.LIVE, Петер Мадьяр сделал заявление относительно сотрудничества с РФ. По его словам, Венгрия готова к этому с прагматической точки зрения. В то же время Москва отметила, что не будет поздравлять его с победой на выборах.

Также мы писали о том, что будущий премьер-министр Венгрии готов разблокировать кредит ЕС для Украины. Речь идет о займе в размере 90 миллиардов евро. Ранее Венгрия заблокировала это решение.