Мадьяр готов к сотрудничеству с РФ: эфир Вечір.LIVE

13 апреля 2026 г. 18:43

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна готова к прагматичному сотрудничеству с Россией. В то же время Украина готовит основу для более глубоких договоренностей по безопасности с Европой.

Об этом и не только говорим в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 13 апреля.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE говорим о следующем:

  • Буданов заявил, что видит прогресс в направлении потенциального мирного соглашения с Россией, добавив, что процесс не займет много времени;
  • Трамп решил сам заблокировать Ормузский пролив из-за провала с Ираном;
  • Путин получает искаженные данные об экономике РФ — разведка Латвии;
  • Сибига о результатах венгерских выборов: "Надеемся, это откроет новую страницу в наших отношениях";
  • В ВРУ тормозится рассмотрение законопроектов, которые предусматривают повышение зарплаты военнослужащим, — Фриз.

Гости сегодняшнего эфира:

  • американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер;
  • городской голова г.Львов Андрей Садовый;
  • глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев;
  • политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов;
  • специалист по коммуникациям Razom We Stany Максим Гардус;
  • доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;
  • доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • главный редактор ИП "Украина по-арабски", эксперт по украинско-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;
  • офицер, специалист по дронам Юрий Касьянов.

Как сообщали Новини.LIVE, Петер Мадьяр сделал заявление относительно сотрудничества с РФ. По его словам, Венгрия готова к этому с прагматической точки зрения. В то же время Москва отметила, что не будет поздравлять его с победой на выборах.

Также мы писали о том, что будущий премьер-министр Венгрии готов разблокировать кредит ЕС для Украины. Речь идет о займе в размере 90 миллиардов евро. Ранее Венгрия заблокировала это решение.

19:29 УЗ запускає додатковий поїзд і продасть 500 квитків

19:23 День оборонно-промышленного комплекса: обращение Зеленского

19:22 Грядут заморозки: Гидрометцентр предупреждает об опасности завтра

19:20 Выезд за границу: с каким паспортом больше не выпускают из Украины

19:00 Дизель до 95,90: какие цены на топливо в Днепре и Запорожье

18:48 Львов накроют сильные заморозки: прогноз погоды на завтра

18:43 Мадьяр готов к сотрудничеству с РФ: эфир Вечір.LIVE

18:11 Война держится и на станках: Буданов поздравил специалистов ОПК

18:03 Венгрия готова сотрудничать с Россией: заявление Мадьяра

18:00 Как выбрать перепелиные яйца и на что смотреть перед покупкой

12 апреля

06:20 Выход США из НАТО и угроза РФ для Балтии: интервью с Линасом Линкявичюсом

11 апреля

06:35 Развитие сферы здравоохранения: интервью с Эдемом Адамановым

10 апреля

22:33 В Одессе выросли цены на шины: сколько стоит переобуть авто

09:00 Переговоры, мобилизация и удары по РФ: интервью Буданова

06:33 День освобождения Одессы: как изменилось его значение во время войны

06:19 Оппозиция опережает Орбана на 20%: ситуация перед выборами в Венгрии

9 апреля

07:07 Дешевый отдых в Украине и Европе: сколько нужно заплатить в 2026 году

06:33 Цены в Одессе на Пасху 2026: сколько стоят паски и продукты

18:43 Мадьяр готов к сотрудничеству с РФ: эфир Вечір.LIVE

13:17 Украина готовится к встрече Зеленского и Мадьяра: эфир День.LIVE

08:00 Орбан признал поражение на выборах, Мадяр победил: эфир Ранок.LIVE

10 апреля
21:00 Пасха, ТЦК и деньги от МВФ: эфир с Гетманцевым

18:00 СБУ предупреждает об угрозе терактов на Пасху: эфир Вечір.LIVE

