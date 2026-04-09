Какие города Россия хочет захватить до конца апреля: эфир Вечір.LIVE

9 апреля 2026 г. 18:00

18:00 Какие города Россия хочет захватить до конца апреля: эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Покровское направление до конца апреля. Однако у них нет на это сил, ведь россияне несут большие потери.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Темы эфира

  • В Украину вернули тела 1000 погибших, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим, - Координационный штаб;
  • В марте на 29% вырос показатель общих потерь личного состава российской армии, нанесенных подразделениями беспилотных систем ВСУ;
  • Россияне хотят захватить все Покровское направление до конца апреля, но сил у них на это нет, - Зеленский;
  • "После Пасхальных праздников найдем дату": Зеленский о потенциальном визите Кушнера и Уиткоффа в Украину;
  • Трехсторонние переговоры с Россией отложены, — Зеленский;
  • В Одессе планировали убить начальника одного из районных ТЦК: СБУ предотвратила серию преступлений;
  • Украине грозят проблемы с поставками для авиации;
  • Зеленский готов к встрече с Путиным: "Место можно найти где угодно".

Гости эфира

  • Алексей Кущ — экономист, финансовый аналитик;
  • Денис Ярославский — офицер командования штурмовых войск ВСУ;
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Анатолий Бурмич — народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики;
  • Алексей Мовчан — народный депутат "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития;
  • Вера Константинова — политолог, эксперт по международным отношениям.

Как сообщает Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявлял, если не бить по России, она будет бить по нам. Украина вынуждена отвечать на атаки, чтобы сдерживать агрессора.

Также президент рассказал, что до конца апреля оккупанты хотят захватить ряд населенных пунктов, в частности Дружковку, Константиновку и другие города в этом районе. По его словам, у врага для этого недостаточно сил.

