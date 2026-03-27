Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил о подготовке новых обменов военнопленными. По его словам, переговоры продолжаются ежедневно и работа над освобождением украинцев не останавливается. Он также выразил надежду, что масштабный обмен может состояться уже на Пасху. Украинская сторона, заверил Буданов, делает для этого все возможное.

Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;

Дмитрий Шушпанов — доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины;

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность";

Ростислав Любевич — врач-пульмонолог, фтизиатр, заместитель медицинского директора Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии им.Ф.Г. Яновского НАМН Украины;

Яна Терлеева — заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу Центра общественного здоровья;

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;

Мария Зайцева — основательница БФ "Несокрушимый Харьков", член экспертного совета по правам человека в Харьковской области.

РФ давит на Лиманском направлении сразу с трех сторон: попытки прорыва продолжаются;

Переговоры продолжаются, новые обмены будут: Буданов;

Буданов заявил, что Третья мировая уже давно продолжается;

США могут направить предназначенную Украине военную помощь на Ближний Восток;

Беларусь может вскоре напасть на Украину, или будет снова использована как плацдарм для нового наступления на Киев;

Буданов о мирном процессе: "Встретиться с русскими не проблема. Проблема в конечном результате";

По меньшей мере 40% экспортных мощностей российской нефти остановлено;

Иран открыл Ормузский пролив для России, Индии, Китая.

Ранее в комментарии Новини.LIVE руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов предположил, что уже на Пасху может состояться масштабный обмен пленными. При этом деталей относительно того, бойцов каких именно подразделений могут вернуть, он не раскрыл.

Также в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Буданов высказал мнение, что Третья мировая война фактически уже продолжается и началась она с событий в Украине. Он отметил, что нынешнюю войну нельзя считать локальным конфликтом, ведь ее масштабы значительно шире. В то же время, по словам чиновника, спрогнозировать, чем завершится эта ситуация, пока невозможно.