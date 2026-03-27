Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE
Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

27 марта 2026 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

26 марта 2026
Text

21:38 Гречка и бензин по 100 грн: интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 Зеленский в Саудовской Аравии: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

Text

08:00 Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

25 марта 2026
Text

19:00 Власти Киева игнорируют главные потребности города: эфир Київський час

Text

18:11 ВР приняла закон о подготовке детей к нацсопротивлению: Вечір.LIVE

Text

13:00 Буданов заявил об усилении влияния Украины на Африку: эфир День.LIVE

Text

08:00 США стремятся закончить войну в Украине до 3 ноября: эфир Ранок.LIVE

24 марта 2026
Text

18:35 РФ нанесла массированный удар по Украине: эфир Вечір.LIVE

Text

08:00 Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

26 марта 2026
Text

21:38 Гречка и бензин по 100 грн: интервью с Алексеем Кущом

Text

18:00 Зеленский в Саудовской Аравии: эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

Text

08:00 Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил о подготовке новых обменов военнопленными. По его словам, переговоры продолжаются ежедневно и работа над освобождением украинцев не останавливается. Он также выразил надежду, что масштабный обмен может состояться уже на Пасху. Украинская сторона, заверил Буданов, делает для этого все возможное.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 27 марта.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Василий Пехньо — военный обозреватель, журналист;
  • Дмитрий Шушпанов — доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом демографического моделирования и прогнозирования Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины;
  • Алексей Гончаренко — народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность";
  • Ростислав Любевич — врач-пульмонолог, фтизиатр, заместитель медицинского директора Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии им.Ф.Г. Яновского НАМН Украины;
  • Яна Терлеева — заведующая отделом управления и противодействия туберкулезу Центра общественного здоровья;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Анатолий Корж — президент Теплоэнергетического кластера Украины;
  • Мария Зайцева — основательница БФ "Несокрушимый Харьков", член экспертного совета по правам человека в Харьковской области.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Сегодня гости эфира Ранок.LIVE будут обсуждать следующие темы:

  • РФ давит на Лиманском направлении сразу с трех сторон: попытки прорыва продолжаются;
  • Переговоры продолжаются, новые обмены будут: Буданов;
  • Буданов заявил, что Третья мировая уже давно продолжается;
  • США могут направить предназначенную Украине военную помощь на Ближний Восток;
  • Беларусь может вскоре напасть на Украину, или будет снова использована как плацдарм для нового наступления на Киев;
  • Буданов о мирном процессе: "Встретиться с русскими не проблема. Проблема в конечном результате";
  • По меньшей мере 40% экспортных мощностей российской нефти остановлено;
  • Иран открыл Ормузский пролив для России, Индии, Китая.

Ранее в комментарии Новини.LIVE руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов предположил, что уже на Пасху может состояться масштабный обмен пленными. При этом деталей относительно того, бойцов каких именно подразделений могут вернуть, он не раскрыл.

Также в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Буданов высказал мнение, что Третья мировая война фактически уже продолжается и началась она с событий в Украине. Он отметил, что нынешнюю войну нельзя считать локальным конфликтом, ведь ее масштабы значительно шире. В то же время, по словам чиновника, спрогнозировать, чем завершится эта ситуация, пока невозможно.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Все Новости Статьи Видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации