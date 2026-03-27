Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

Великобритания в срочном порядке предоставит Украине дополнительные 100 млн фунтов стерлингов (около 115 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны. Финансирование будет оперативно направлено на нужды ПВО, чтобы усилить прикрытие как прифронтовых подразделений, так и ключевых объектов по всей стране.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 27 марта.

Гости сегодняшнего эфира:

Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва,

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека,

Тарас Боровский — военный юрист, участник проекта "Пантеровец",

Александр Юрченко — народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины",

Сергей Ягодзинский — доктор философских наук, профессор.

Отметим, ранее генерал армии США заявил, что Америка учится у Украины работать с Patriot. Украинские военные показали высокую эффективность систем в их применении.

В то же время Украине грозит дефицит ракет для ПВО из-за войны в Иране. По словам Владимира Зеленского, вопрос сейчас заключается в том, "когда исчерпаются все запасы на Ближнем Востоке".