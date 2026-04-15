Эффективность работы Киевсовета и повышение тарифов: эфир "Київський час"

В эфире "Київський час" сегодня самые острые вопросы городского управления столицы — от тарифов на общественный транспорт до эффективности работы Киевсовета. Отдельное внимание уделяют распределению бюджетных средств и приоритетам развития столицы.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду в 19:00.

Темы эфира

В Киеве продолжаются обсуждения причин отсутствия горячего водоснабжения и общего состояния городской инфраструктуры;

Новые тарифы на общественный транспорт: сколько придется платить киевлянам и насколько обоснованным является подорожание;

План устойчивости столицы: как Киев готовится к зимнему периоду и потенциальным вызовам.

Гости эфира

Леонид Емец, депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности";

Геннадий Кривошея, председатель Общественного совета при КГГА;

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Алла Шлапак, депутат Киевского городского совета от "Батькивщины";

Сергей Нагорняк, нардеп от "Слуги народа";

Николай Вихарев, архитектор, руководитель и основатель VIHAREV architects and engineers;

Сергей Лещенко, советник Офиса президента, член наблюдательного совета УЗ.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве на Контрактовой площади продолжается демонтаж колеса обозрения. С аттракциона уже полностью сняли все кабинки, а завершить демонтаж планируют в ближайшее время.

Также обсуждается стоимость проезда в столичном метро. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов оценил себестоимость поездки на уровне около 64 гривен за пассажира и предположил, что в тариф могут быть заложены расходы на строительство новых станций.