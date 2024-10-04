Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

В Купянском направлении российские захватчики продолжают наступать, но украинские воины держат фронт. В настоящее время продолжаются непрерывные бои.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил пресс-офицер Луганского пограничного отряда-бригады "Помста" Виктор Пономарев в пятницу, 4 октября.

На Купянском направлении продолжаются бои

Пономарев сообщил, что враг привлекает значительные человеческие ресурсы на этом участке фронта. Продолжаются непрерывные бои, пограничникам удается сдерживать атаки россиян.

Военный также отметил, что россияне применяют уже привычную для них тактику "мясных штурмов".

"Несколько сотен полетов ежедневно выполняют наши операторы разведывательных и ударных дронов, обнаруживая перемещение пехоты, технику, оружие, почти сразу уничтожаемое всеми возможными средствами", — сообщил военный.

Он также уточнил, что работа проводится круглосуточно.

Ранее мы писали, что линия фронта уже приближается к Купянске Харьковской области, и это ощутимо. Поэтому местные жители массово начинают выезжать из города и района.

Украинские бойцы эффектно уничтожают российских оккупантов и их технику по всем направлениям фронта. Однако противник до сих пор пытается совершать "мясные" штурмы.