Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

27 січня 2026 р. 17:50

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу у 2027 році стане однією з ключових гарантій безпеки не лише для нашої держави, а й для всієї Європи. За його словами, Україна сподівається на підтримку міжнародних партнерів у досягненні цієї стратегічної мети.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 26 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact" Валерій Боровик;
  • голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко;
  • народний депутат, "Слуга Народу",  комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, до цього лідер Литви Гітанас Науседа повідомив, що Україна має вступити в ЄС до 2030 року — це забезпечило б стабільність і безпеку не лише в Україні, а й в Європі.

А також голова України Володимир Зеленський повідомив, що закриття усіх кластерів, необхідних для інтеграції до ЄС, планується до 2026 року

Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

27 січня 2026 р. 13:00
Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

26 січня 2026 р. 17:51
Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

26 січня 2026 р. 13:04
Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026 р. 08:00
Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

25 січня 2026 р. 17:01
Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

23 січня 2026 р. 21:00
Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

23 січня 2026 р. 18:00

