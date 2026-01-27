Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу у 2027 році стане однією з ключових гарантій безпеки не лише для нашої держави, а й для всієї Європи. За його словами, Україна сподівається на підтримку міжнародних партнерів у досягненні цієї стратегічної мети.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 26 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact" Валерій Боровик;

голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко;

народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Нагадаємо, до цього лідер Литви Гітанас Науседа повідомив, що Україна має вступити в ЄС до 2030 року — це забезпечило б стабільність і безпеку не лише в Україні, а й в Європі.

А також голова України Володимир Зеленський повідомив, що закриття усіх кластерів, необхідних для інтеграції до ЄС, планується до 2026 року.