Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відмова України від ядерної зброї була помилкою, і наполягав на необхідності членства в НАТО. Він додав, що країни-підписанти Будапештського меморандуму мали гарантувати Україні безпеку, а передача ядерної зброї була актом обману.

Ефір День.LIVE 10 квітня

Теми ефіру:

перший раунд переговорів США та Ірану щодо укладення мирної угоди запланований на п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану Ісламабаді;

Кремль офіційно оголосив про припинення вогню на час свят у відповідь на відповідну пропозицію Києва;

Україна домовилася з партнерами на Близькому Сході про формування річного стратегічного запасу нафти;

Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала нову партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot;

членство України в НАТО під питанням: Рютте назвав країни, які блокують прийняття рішення;

Зеленський відповів на великоднє перемир’я Путіна: Україна готова до дзеркальних дій.

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Ярослав Железняк, народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Денис Попович, військовий аналітик;

Сергій Таран, політолог;

Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки;

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO Political Consulting;

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України".

Як уже писали Новини.LIVE, у НАТО стривожені заявою Дональда Трампа. Американський президент заявив, що розглядає рішення про вихід США з НАТО через відсутність допомоги партнерів у війні проти Ірану. Також американський лідер пригадав про свої плани на Гренландію.

Крім того, в НАТО відкинули потенційний швидкий вступ України до Альянсу. Там не заперечують, що це може статися, але заявили, що у короткостроковій перспективі цього не буде.