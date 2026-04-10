Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відмова України від ядерної зброї була помилкою, і наполягав на необхідності членства в НАТО. Він додав, що країни-підписанти Будапештського меморандуму мали гарантувати Україні безпеку, а передача ядерної зброї була актом обману.
Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 10 квітня
Теми ефіру:
- перший раунд переговорів США та Ірану щодо укладення мирної угоди запланований на п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану Ісламабаді;
- Кремль офіційно оголосив про припинення вогню на час свят у відповідь на відповідну пропозицію Києва;
- Україна домовилася з партнерами на Близькому Сході про формування річного стратегічного запасу нафти;
- Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала нову партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot;
- членство України в НАТО під питанням: Рютте назвав країни, які блокують прийняття рішення;
- Зеленський відповів на великоднє перемир’я Путіна: Україна готова до дзеркальних дій.
Гості ефіру:
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
- Ярослав Железняк, народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Денис Попович, військовий аналітик;
- Сергій Таран, політолог;
- Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки;
- Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO Political Consulting;
- Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України".
Як уже писали Новини.LIVE, у НАТО стривожені заявою Дональда Трампа. Американський президент заявив, що розглядає рішення про вихід США з НАТО через відсутність допомоги партнерів у війні проти Ірану. Також американський лідер пригадав про свої плани на Гренландію.
Крім того, в НАТО відкинули потенційний швидкий вступ України до Альянсу. Там не заперечують, що це може статися, але заявили, що у короткостроковій перспективі цього не буде.