Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

10 квітня 2026 р. 13:16

13:16 Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

08:00 Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

9 квітня 2026
20:08 Світова війна та ціни на нафту: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

13:15 Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

08:00 США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 квітня 2026
19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:08 В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

08:00 Трамп оголосив про призупинення війни в Ірані: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відмова України від ядерної зброї була помилкою, і наполягав на необхідності членства в НАТО. Він додав, що країни-підписанти Будапештського меморандуму мали гарантувати Україні безпеку, а передача ядерної зброї була актом обману.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 10 квітня

Теми ефіру:

  • перший раунд переговорів США та Ірану щодо укладення мирної угоди запланований на п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану Ісламабаді;
  • Кремль офіційно оголосив про припинення вогню на час свят у відповідь на відповідну пропозицію Києва;
  • Україна домовилася з партнерами на Близькому Сході про формування річного стратегічного запасу нафти;
  • Зеленський заявив, що Україна нещодавно отримала нову партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot;
  • членство України в НАТО під питанням: Рютте назвав країни, які блокують прийняття рішення;
  • Зеленський відповів на великоднє перемир’я Путіна: Україна готова до дзеркальних дій.

Гості ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Ярослав Железняк, народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Денис Попович, військовий аналітик;
  • Сергій Таран, політолог;
  • Павло Мартишев, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки;
  • Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO Political Consulting;
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України".

Як уже писали Новини.LIVE, у НАТО стривожені заявою Дональда Трампа. Американський президент заявив, що розглядає рішення про вихід США з НАТО через відсутність допомоги партнерів у війні проти Ірану. Також американський лідер пригадав про свої плани на Гренландію.

Крім того, в НАТО відкинули потенційний швидкий вступ України до Альянсу. Там не заперечують, що це може статися, але заявили, що у короткостроковій перспективі цього не буде.

13:50 Ціни на чормет у квітні 2026: українці можуть заробити додаткові гроші

13:45 Одеські храми перевіряють на безпеку: головні цілі та завдання

13:45 Виїзд до Польщі та Угорщини ускладнений: на яких КПП черги

13:43 Експерт наголосив на політичних мотивах інформатаки на Терехова

13:21 Буданов поєднує в собі дві важливі якості: німецька дослідниця

13:00 Міжнародна допомога у 960 доларів: хто отримає з тих, кому 60+

12:51 В Одесі іноземний кілер хотів вбити високопосадовця ВМС

12:46 Європа на межі: запасів авіапального залишилося лише на 10 днів

12:30 Зеленський заявив, що ЄС потребує України і Туреччини у складі

13:00 Міжнародна допомога у 960 доларів: хто отримає з тих, кому 60+

12:51 В Одесі іноземний кілер хотів вбити високопосадовця ВМС

12:46 Європа на межі: запасів авіапального залишилося лише на 10 днів

12:30 Зеленський заявив, що ЄС потребує України і Туреччини у складі

12:24 Донбас відкриє Путіну дорогу до решти областей: Зеленський

09:00 Переговори, мобілізація та удари по РФ: інтерв'ю Буданова

06:33 День визволення Одеси: як змінилося його значення під час війни

06:19 Опозиція випереджає Орбана на 20%: ситуація перед виборами в Угорщині

9 квітня

07:07 Дешевий відпочинок в Україні та Європі: скільки треба заплатити у 2026 році

06:33 Ціни в Одесі на Великдень 2026: скільки коштують паски та продукти

8 квітня

06:33 Весняний стрибок цін в Одесі: чому овочі та фрукти дорожчають

06:11 Парламентські вибори в Угорщині: чому вони важливі для України

3 квітня

22:33 Обстріли в Одесі: як та чим збивають російські атаки над містом

08:35 Ціни на Черемушках в Одесі зростають: скільки коштують продукти

2 квітня

06:16 Росія готується до інтенсивних бойових дій: Чорновол

Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

10 квітня 2026 р. 08:00
Світова війна та ціни на нафту: інтерв'ю з Олексієм Кущем

09 квітня 2026 р. 20:08
Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

09 квітня 2026 р. 18:00
Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

09 квітня 2026 р. 13:15
США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

09 квітня 2026 р. 08:00
Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

08 квітня 2026 р. 19:00
Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

08 квітня 2026 р. 18:04
В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

08 квітня 2026 р. 13:08

