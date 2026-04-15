Зеленський відправився до Італії на переговори: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, доктор соціологічних наук Олександр Шульга, політолог Ігор Когут, перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран та політолог Олександр Кошель.

Гості ефіру обговорять, що сьогодні відбудеться зустріч лідера Італії Серджіо Маттарелли з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, очікуються перемовини Зеленського з премʼєром Джорджією Мелоні.

Серед інших тем:

Венс назвав "досягненням" зупинку фінансування війни в Україні;

РФ дронами атакувала Київщину: є руйнування та пожежі;

15 квітня, на лівому березі Києва та в Броварах чули вибух. Це було контрольоване знищення частини російської ракети;

новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна зніме вето на кредит Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро, як тільки буде відновлено потік нафти трубопроводом "Дружба".

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський планує обговорити з представниками Італії актуальні питання взаємодії між державами. Українська делегації вирушила до Риму після візиту до Норвегії.

А Джей Ді Венс заявив, що одним із ключових рішень влади США стало припинення фінансування війни в Україні та перегляд підходу до військової допомоги Києву.