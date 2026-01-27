Президент Володимир Зеленський під час звернення окрему увагу приділив питанню захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Зеленський провів розмови з міністром оборони Михайлом Федоровим та командувачем Повітряних сил ЗСУ Анатолієм Кривоножко. Він анонсував зміни для швидшого реагування засобів ППО.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 27 січня

В ефірі обговорюватимуть ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку, питання рекрутингу та служби в бойових бригадах, а також безпекові інциденти в прифронтових регіонах.

Також гості поговорять про наслідки ракетних ударів, стан енергетики, проблеми з опаленням, аварії у житловому секторі та дії влади в умовах кризи. У політичній частині ефіру обговорять перебіг тристоронніх переговорів України, США і Росії, гарантії безпеки, євроінтеграційні перспективи та внутрішньополітичні рішення, зокрема зміни в РНБО й антикорупційні процеси. Також порушать економічні теми, підтримку бізнесу, проблеми комунальних послуг і правовий захист громадян у разі ненадання житлово-комунальних послуг.

Гості Ранок.LIVE

Анастасія Халецька — молодший лейтенант, начальниця відділення комунікацій 4 окремої важкої механізованої бригади

Марія Зайцева — засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради з прав людини у Харківській області

Ігор Щупак — директор Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума"

Петро Олещук — політолог

Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках

Станіслав Ліфлянчик — експерт з питань права

Олег Пендзин — виконавчий директор Економічного дискусійного клубу

Сергій Нагорняк — народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Денис Швидкий — молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр

Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність"

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявляв, що попередня зустріч із Дональдом Трампом стала продуктивною для підсилення ППО України.

Раніше глава держави пояснював, чи стало менше в Україні запасів ракет для ППО.