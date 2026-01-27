Президент Володимир Зеленський під час звернення окрему увагу приділив питанню захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Зеленський провів розмови з міністром оборони Михайлом Федоровим та командувачем Повітряних сил ЗСУ Анатолієм Кривоножко. Він анонсував зміни для швидшого реагування засобів ППО.
Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 27 січня
В ефірі обговорюватимуть ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку, питання рекрутингу та служби в бойових бригадах, а також безпекові інциденти в прифронтових регіонах.
Також гості поговорять про наслідки ракетних ударів, стан енергетики, проблеми з опаленням, аварії у житловому секторі та дії влади в умовах кризи. У політичній частині ефіру обговорять перебіг тристоронніх переговорів України, США і Росії, гарантії безпеки, євроінтеграційні перспективи та внутрішньополітичні рішення, зокрема зміни в РНБО й антикорупційні процеси. Також порушать економічні теми, підтримку бізнесу, проблеми комунальних послуг і правовий захист громадян у разі ненадання житлово-комунальних послуг.
Гості Ранок.LIVE
- Анастасія Халецька — молодший лейтенант, начальниця відділення комунікацій 4 окремої важкої механізованої бригади
- Марія Зайцева — засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради з прав людини у Харківській області
- Ігор Щупак — директор Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума"
- Петро Олещук — політолог
- Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках
- Станіслав Ліфлянчик — експерт з питань права
- Олег Пендзин — виконавчий директор Економічного дискусійного клубу
- Сергій Нагорняк — народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
- Денис Швидкий — молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр
- Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність"
Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявляв, що попередня зустріч із Дональдом Трампом стала продуктивною для підсилення ППО України.
Раніше глава держави пояснював, чи стало менше в Україні запасів ракет для ППО.