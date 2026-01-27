Відео
Україна
Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026 р. 08:00

Президент Володимир Зеленський під час звернення окрему увагу приділив питанню захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Зеленський провів розмови з міністром оборони Михайлом Федоровим та командувачем Повітряних сил ЗСУ Анатолієм Кривоножко. Він анонсував зміни для швидшого реагування засобів ППО.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 27 січня

В ефірі обговорюватимуть ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку, питання рекрутингу та служби в бойових бригадах, а також безпекові інциденти в прифронтових регіонах.

Також гості поговорять про наслідки ракетних ударів, стан енергетики, проблеми з опаленням, аварії у житловому секторі та дії влади в умовах кризи. У політичній частині ефіру обговорять перебіг тристоронніх переговорів України, США і Росії, гарантії безпеки, євроінтеграційні перспективи та внутрішньополітичні рішення, зокрема зміни в РНБО й антикорупційні процеси. Також порушать економічні теми, підтримку бізнесу, проблеми комунальних послуг і правовий захист громадян у разі ненадання житлово-комунальних послуг.

Гості Ранок.LIVE

  • Анастасія Халецька — молодший лейтенант, начальниця відділення комунікацій 4 окремої важкої механізованої бригади
  • Марія Зайцева — засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради з прав людини у Харківській області
  • Ігор Щупак — директор Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума"
  • Петро Олещук — політолог
  • Олександр Левченко — дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках
  • Станіслав Ліфлянчик — експерт з питань права
  • Олег Пендзин — виконавчий директор Економічного дискусійного клубу
  • Сергій Нагорняк — народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
  • Денис Швидкий — молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність"

Нагадаємо, Володимир Зеленський також заявляв, що попередня зустріч із Дональдом Трампом стала продуктивною для підсилення ППО України.

Раніше глава держави пояснював, чи стало менше в Україні запасів ракет для ППО.

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

26 січня 2026 р. 17:51
Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

26 січня 2026 р. 13:04
Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026 р. 08:00
Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

25 січня 2026 р. 17:01
Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

23 січня 2026 р. 21:00
Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

23 січня 2026 р. 18:00
Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

23 січня 2026 р. 13:23
Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2026 р. 08:00

