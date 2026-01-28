Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Він хоче особисто з ним вирішити два найбільш проблематичні питання, що залишилися на мирних переговорах — території та майбутній контроль над Запорізькою АЕС.

Про це і не лише почуєте в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Теми ефіру Ранок.LIVE

Ведуча та гості обговорять безпекову ситуацію та війну дронів: удари "Шахедів" по цивільних об'єктах, нові тактики ворога, розвиток українських безпілотних систем і підготовку операторів. Гості ефіру прокоментують масштаби втрат у війні, технологічний фактор, роль Starlink і запити України на західне далекобійне озброєння.

Окремий блок присвячений переговорам і міжнародній політиці, зокрема, підготовці 20-пунктного мирного плану, майбутнім тристороннім зустрічам Україна — США — РФ, позиції адміністрації Трампа, діям уряду Орбана та сигналам про можливе пом'якшення позиції російських переговірників.

Також в ефірі гості прокоментують масові відключення світла, імпорт електроенергії, збитки бізнесу, рекордний курс євро, зростання цін на пальне й тютюн, а також міграційні процеси серед молоді.

У фокусі буде й тема про роль штучного інтелекту, ставка на технологічну перевагу замість людського ресурсу. Завершиться ефір обговоренням теми права людини, злочинів окупантів, обмін полоненими, можливі вибори, економічне відновлення, дерегуляція для бізнесу та безпекова й комунальна ситуація в Миколаєві.

Запрошені гості Ранок.LIVE

Сергій Ярий — капітан, командир безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"

Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент Розвиткової агенції "Рада"

Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук

Микита Клименко — учений секретар Інституту проблем штучного інтелекту МОН та НАН України

Віктор Таран — керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук"

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини

Олег Гетман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи

Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Нагадаємо, тим часом аналітики проаналізували дії та рішення Володимира Путіна. Російський диктатор не робить абсолютно нічого, щоб закінчити війну та не хоче жодних компромісів.

Окрім того, Путін просуває до Держдуми РФ провоєнних кандидатів, які всіляко підтримують антиукраїнські настрої та схвалюють бойові дії та геноцид українців.