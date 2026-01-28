Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026
Text

17:51 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2026
Text

17:01 Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

23 січня 2026
Text

21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:00 Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026
Text

17:51 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Він хоче особисто з ним вирішити два найбільш проблематичні питання, що залишилися на мирних переговорах — території та майбутній контроль над Запорізькою АЕС.

Про це і не лише почуєте в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Теми ефіру Ранок.LIVE

Ведуча та гості обговорять безпекову ситуацію та війну дронів: удари "Шахедів" по цивільних об'єктах, нові тактики ворога, розвиток українських безпілотних систем і підготовку операторів. Гості ефіру прокоментують масштаби втрат у війні, технологічний фактор, роль Starlink і запити України на західне далекобійне озброєння.

Окремий блок присвячений переговорам і міжнародній політиці, зокрема, підготовці 20-пунктного мирного плану, майбутнім тристороннім зустрічам Україна — США — РФ, позиції адміністрації Трампа, діям уряду Орбана та сигналам про можливе пом'якшення позиції російських переговірників.

Також в ефірі гості прокоментують масові відключення світла, імпорт електроенергії, збитки бізнесу, рекордний курс євро, зростання цін на пальне й тютюн, а також міграційні процеси серед молоді.

У фокусі буде й тема про роль штучного інтелекту, ставка на технологічну перевагу замість людського ресурсу. Завершиться ефір обговоренням теми права людини, злочинів окупантів, обмін полоненими, можливі вибори, економічне відновлення, дерегуляція для бізнесу та безпекова й комунальна ситуація в Миколаєві.

Запрошені гості Ранок.LIVE

  • Сергій Ярий — капітан, командир безпілотних систем 28-ї окремої механізованої бригади
  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
  • Дмитро Васильєв — політичний експерт, президент Розвиткової агенції "Рада"
  • Іван Ус — головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук
  • Микита Клименко — учений секретар Інституту проблем штучного інтелекту МОН та НАН України
  • Віктор Таран — керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук"
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
  • Олег Гетман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи
  • Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Нагадаємо, тим часом аналітики проаналізували дії та рішення Володимира Путіна. Російський диктатор не робить абсолютно нічого, щоб закінчити війну та не хоче жодних компромісів.

Окрім того, Путін просуває до Держдуми РФ провоєнних кандидатів, які всіляко підтримують антиукраїнські настрої та схвалюють бойові дії та геноцид українців.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:07 Атака БпЛА по Києву — Кличко повідомив про наслідки

08:00 Гроші від УВКБ ООН — де і як можна оформити тим, кому 55+

08:00 Роналду звинуватили в тому, що він заважає збірній Португалії

08:00 День народження Каденюка — яким був його перший політ в космос

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:55 Угоду для запуску Спецтрибуналу ще не схвалили — що відбувається

07:41 Росія посилює тиск на внутрішню політику Білорусі — СЗР

07:30 Несплата штрафу від ТЦК тривалий час — чи конфіскують майно

07:15 Лютий принесе фінансові нововведення — до чого готуватися

07:03 У Трампа повісили фото з Путіним

08:07 Атака БпЛА по Києву — Кличко повідомив про наслідки

08:00 Гроші від УВКБ ООН — де і як можна оформити тим, кому 55+

08:00 Роналду звинуватили в тому, що він заважає збірній Португалії

08:00 День народження Каденюка — яким був його перший політ в космос

07:55 Угоду для запуску Спецтрибуналу ще не схвалили — що відбувається

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:41 Росія посилює тиск на внутрішню політику Білорусі — СЗР

07:30 Несплата штрафу від ТЦК тривалий час — чи конфіскують майно

07:15 Лютий принесе фінансові нововведення — до чого готуватися

07:03 У Трампа повісили фото з Путіним

07:01 Комісії в ПриватБанку — хто і як може заощадити на послугах

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

26 січня

17:56 Ожеледиця в Одесі — поради рятувальників як пережити негоду

25 січня

06:33 День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

23 січня

06:33 Що відбувається з одеськими трамваями під час блекаутів

21 січня

22:33 Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

19:44 Рада миру — що це таке і навіщо її виносять у Давос

19 січня

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

26 січня
Text

17:51 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

27 січня 2026 р. 17:50
Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

27 січня 2026 р. 13:00
Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

26 січня 2026 р. 17:51
Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

26 січня 2026 р. 13:04
Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026 р. 08:00
Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

25 січня 2026 р. 17:01
Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

23 січня 2026 р. 21:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації