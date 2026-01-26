Вже цього тижня може відбутися новий раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь делегації після зустрічей в ОАЕ та нагадав, що це перший за тривалий час формат такого діалогу щодо завершення війни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 26 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

політтехнолог Олег Постернак;

політолог Руслан Рохов;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець;

директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 рік), прем’єр-міністр України (2005-2006 роки), міністр оборони України (2007-2009 роки) Юрій Єхануров;

філософ, публіцист Сергій Дацюк.

Нагадаємо, що Зеленський заявляв, що на переговорах з Росією було багато проблемних питань.

Крім того, глава держави повідомляв, що документ про гарантії безпеки готовий на 100%.