Україна
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

26 січня 2026 р. 17:51

23 січня 2026
Text

21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Вже цього тижня може відбутися новий раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та Росії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь делегації після зустрічей в ОАЕ та нагадав, що це перший за тривалий час формат такого діалогу щодо завершення війни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 26 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • політтехнолог Олег Постернак;
  • політолог Руслан Рохов;
  • доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;
  • Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець;
  • директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997 рік), прем’єр-міністр України (2005-2006 роки), міністр оборони України (2007-2009 роки) Юрій Єхануров;
  • філософ, публіцист Сергій Дацюк.

Нагадаємо, що Зеленський заявляв, що на переговорах з Росією було багато проблемних питань.

Крім того, глава держави повідомляв, що документ про гарантії безпеки готовий на 100%.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

