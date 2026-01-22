У Давосі розпочалася церемонія підписання статуту "Ради миру". Участь у запуску бере президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Хто бере участь в заході

На заході також присутні лідери Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Пакистану, Катару, Індонезії, Аргентини та Угорщини. Серед учасників також міністри та дипломати із Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну, Туреччини, Марокко, Йорданії, а також інших країн.

США позиціонують "Раду миру" як нову міждержавну платформу для "стабілізації, відновлення керованості та забезпечення довготривалого миру" в зонах конфліктів.

