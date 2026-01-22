Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу arrow
Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

22 січня 2026 р. 12:26

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:26 Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

Text

08:00 Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2026
Text

20:11 Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

Text

19:00 НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

Text

18:08 Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Виступ Трампа на форумі у Давосі — трансляція онлайн

Text

13:07 Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:14 Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

Text

09:14 НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

Text

08:00 Зустріч у Давосі триває, мир ще обговорюють — ефір Ранок.LIVE

Text

12:26 Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

Text

08:00 Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2026
Text

20:11 Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

Text

19:00 НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

Text

18:08 Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

У Давосі розпочалася церемонія підписання статуту "Ради миру". Участь у запуску бере президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Виступ Трампа можна подивитись на Новини.LIVE.

Хто бере участь в заході

На заході також присутні лідери Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Пакистану, Катару, Індонезії, Аргентини та Угорщини. Серед учасників також міністри та дипломати із Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну, Туреччини, Марокко, Йорданії, а також інших країн.

https://t.me/novynylive/183594

 

США позиціонують "Раду миру" як нову міждержавну платформу для "стабілізації, відновлення керованості та забезпечення довготривалого миру" в зонах конфліктів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що таке "Рада миру" і хто до неї входить.

Також повідомлялося, що Росія готова платити Сполученим Штатам Америки.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:30 Віткофф відзначив Буданова як перемовника від України

Text

12:26 Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

12:20 Не завершив проходження ВЛК — яке покарання чекає

12:12 Україна планує десять нових оборонних проєктів у Європі

12:10 Житло померлої одеситки продали за фіктивними паперами — схема

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:05 Мирні переговори та візит до України — заяви Віткоффа в Давосі

11:42 Віткофф сказав, куди поїде після переговорів у Москві

11:41 Чи справді iPhone 17 Pro може рожевіти після чищення

11:30 Ураження аеродрому в Криму — деталі успішної операції ВМС

11:30 Київстар змінив умови обслуговування — що отримали абоненти

12:30 Віткофф відзначив Буданова як перемовника від України

12:20 Не завершив проходження ВЛК — яке покарання чекає

12:12 Україна планує десять нових оборонних проєктів у Європі

12:10 Житло померлої одеситки продали за фіктивними паперами — схема

12:05 Мирні переговори та візит до України — заяви Віткоффа в Давосі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:42 Віткофф сказав, куди поїде після переговорів у Москві

11:41 Чи справді iPhone 17 Pro може рожевіти після чищення

11:30 Ураження аеродрому в Криму — деталі успішної операції ВМС

11:30 Київстар змінив умови обслуговування — що отримали абоненти

11:25 Одна з країн ЄС запровадила єдиний транспортний абонемент

22:33 Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

19:44 Рада миру — що це таке і навіщо її виносять у Давос

19 січня

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

17 січня

08:25 Як змінилися ціни на одеському ринку — які продукти у попиті

16 січня

06:33 Одеса вже місяць без світла — які перспективи на кінець зими

15 січня

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

13 січня

22:33 Закінчення війни у 2026 — думки одеситів про шанси та можливості

12 січня

22:33 Які економічні сюрпризи чекають Україну — вартість валюти

Text

12:26 Засідання щодо створення "Ради миру" Трампа — включення з Давосу

Text

08:00 Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

21 січня
Text

20:11 Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

Text

19:00 НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

Text

18:08 Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

Для Києва створять нові графіки відключень — ефір Ранок.LIVE

22 січня 2026 р. 08:00
Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

Трамп і Рютте виступають із важливими заявами в Давосі — ефір

21 січня 2026 р. 20:11
НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

НС у столиці: що зі світлом і теплом — ефір Київський час

21 січня 2026 р. 19:00
Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Трамп анонсував зустріч із Зеленським — ефір Вечір.LIVE

21 січня 2026 р. 18:08
Виступ Трампа на форумі у Давосі — трансляція онлайн

Виступ Трампа на форумі у Давосі — трансляція онлайн

21 січня 2026 р. 15:51
Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

Другий день форуму у Давосі та виступ Трампа — ефір День.LIVE

21 січня 2026 р. 13:07
Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

Другий день форуму у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

21 січня 2026 р. 10:14
НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

НАТО терміново збирає керівників оборони країн — прямий ефір

21 січня 2026 р. 09:14

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації