У Давосі розпочалася церемонія підписання статуту "Ради миру". Участь у запуску бере президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
Виступ Трампа можна подивитись на Новини.LIVE.
Хто бере участь в заході
На заході також присутні лідери Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Пакистану, Катару, Індонезії, Аргентини та Угорщини. Серед учасників також міністри та дипломати із Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну, Туреччини, Марокко, Йорданії, а також інших країн.
США позиціонують "Раду миру" як нову міждержавну платформу для "стабілізації, відновлення керованості та забезпечення довготривалого миру" в зонах конфліктів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що таке "Рада миру" і хто до неї входить.
Також повідомлялося, що Росія готова платити Сполученим Штатам Америки.