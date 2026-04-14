Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE
Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

14 квітня 2026 р. 18:06

14 квітня 2026 р. 18:06

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали військовий аналітик Юрій Федоров, економіст Владислав Іноземцев, доктор політичних наук Максим Розумний, політолог Андрій Миселюк, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, міжнародний експерт Ігор Гарбарук, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та директорка з питань партнерств та співробітництва Ради економічної безпеки України Алія Загребельська.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна отримає сотні ракет для Patriot, deep-strike та mid-strike дрони на 4 млрд євро у рамках масштабного оборонного пакета, який було підписано із Німеччиною. 

Серед інших тем:

  • Впевнений на 100%, що Європа з Україною буде виробляти антибалістичні системи ППО, це питання часу, — Зеленський;
  • Мерц: Сьогодні ми домовилися про нові пакети допомоги: це стосується ППО, далекосяжної зброї, дронів та боєприпасів;
  • Україна готує основу для більш глибоких безпекових домовленостей з Європою. Також є запити від Африки, — Зеленський;
  • Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Росією, додавши, що процес не забере багато часу;
  • НАТО вперше допоможе з реформою Агентства оборонних закупівель України;
  • Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії;
  • Туреччина використовує кризу в НАТО для розширення власного впливу в Європі, — Defense News;
  • Єврокомісія висунула Мадяру 27 умов для відновлення фінансування ЄС, включно з розблокуванням кредиту 90 млрд євро для України, — The Financial Times.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Міноборони Михайла Федорова, Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на загальну суму 4 млрд євро. Зокрема, йдеться про посилення ППО.

Крім того, сьогодні український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили угоди та відвідали виставку дронів у Берліні.

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:44 Ціни на нафту, як до війни в Ірані: чи варто чекати здешевшання

18:42 Буданов обговорив із Президентом ЄСПЛ відповідальність РФ за злочини

18:37 Удар РФ по багатоповерхівці Харкова: є значні пошкодження

18:37 Дизель майже по 97 грн: ціни на пальне у Харкові сьогодні

18:07 Весняна посівна у розпалі: Одещина знову в лідерах за обсягами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:06 Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

18:02 Буданов: Україна формує новий порядок разом з іншими країнами

17:50 Воїн відсудив у матері 3,8 млн грн, які вона отримала за час полону сина

17:47 Експерт пояснив, чому в Україні бізнес скорочує робочі місця

17:35 Федоров розкрив деталі оборонного пакету, який узгодили з Німеччиною

18:44 Ціни на нафту, як до війни в Ірані: чи варто чекати здешевшання

18:42 Буданов обговорив із Президентом ЄСПЛ відповідальність РФ за злочини

18:37 Удар РФ по багатоповерхівці Харкова: є значні пошкодження

18:37 Дизель майже по 97 грн: ціни на пальне у Харкові сьогодні

18:07 Весняна посівна у розпалі: Одещина знову в лідерах за обсягами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:02 Буданов: Україна формує новий порядок разом з іншими країнами

17:50 Воїн відсудив у матері 3,8 млн грн, які вона отримала за час полону сина

17:47 Експерт пояснив, чому в Україні бізнес скорочує робочі місця

17:35 Федоров розкрив деталі оборонного пакету, який узгодили з Німеччиною

17:31 Продаж нерухомості: коли українцям треба віддати 23% податків

21:33 Оборона Одеси 2026 року: дрони, флот і нова тактика протистояння

09:00 Квартири за 10 000 доларів: де можна купити житло в Україні за ці гроші

06:14 Гроші від ЄС та реформи: інтерв'ю з Оленою Шуляк

12 квітня

06:20 Вихід США з НАТО та загроза РФ для Балтії: інтерв'ю з Лінасом Лінкявічюсом

11 квітня

06:35 Розвиток сфери охорони здоровʼя: інтервʼю з Едемом Адамановим

10 квітня

22:33 В Одесі виросли ціни на шини: скільки коштує перевзути авто

09:00 Переговори, мобілізація та удари по РФ: інтерв'ю Буданова

06:33 День визволення Одеси: як змінилося його значення під час війни

06:19 Опозиція випереджає Орбана на 20%: ситуація перед виборами в Угорщині

9 квітня

07:07 Дешевий відпочинок в Україні та Європі: скільки треба заплатити у 2026 році

Відео по темі

Всі відео
Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

Візит Зеленського до Берліна та теракт на Київщині: ефір День.LIVE

14 квітня 2026 р. 13:24
Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

Зеленський анонсував перемовини з ЄС про захист неба: Ранок.LIVE

14 квітня 2026 р. 08:00
Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

Трамп готує несподіваний хід по Ірану: інтерв'ю з Куртом Волкером

13 квітня 2026 р. 22:30
Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

13 квітня 2026 р. 18:43
Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

13 квітня 2026 р. 13:17
Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

13 квітня 2026 р. 08:00
Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

10 квітня 2026 р. 21:00
СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

10 квітня 2026 р. 18:00

