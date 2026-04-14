Україна отримає сотні ракет для Patriot: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали військовий аналітик Юрій Федоров, економіст Владислав Іноземцев, доктор політичних наук Максим Розумний, політолог Андрій Миселюк, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, міжнародний експерт Ігор Гарбарук, голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та директорка з питань партнерств та співробітництва Ради економічної безпеки України Алія Загребельська.

Гості ефіру обговорять, що Україна отримає сотні ракет для Patriot, deep-strike та mid-strike дрони на 4 млрд євро у рамках масштабного оборонного пакета, який було підписано із Німеччиною.

Серед інших тем:

Впевнений на 100%, що Європа з Україною буде виробляти антибалістичні системи ППО, це питання часу, — Зеленський;

Мерц: Сьогодні ми домовилися про нові пакети допомоги: це стосується ППО, далекосяжної зброї, дронів та боєприпасів;

Україна готує основу для більш глибоких безпекових домовленостей з Європою. Також є запити від Африки, — Зеленський;

Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Росією, додавши, що процес не забере багато часу;

НАТО вперше допоможе з реформою Агентства оборонних закупівель України;

Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії;

Туреччина використовує кризу в НАТО для розширення власного впливу в Європі, — Defense News;

Єврокомісія висунула Мадяру 27 умов для відновлення фінансування ЄС, включно з розблокуванням кредиту 90 млрд євро для України, — The Financial Times.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Міноборони Михайла Федорова, Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на загальну суму 4 млрд євро. Зокрема, йдеться про посилення ППО.

Крім того, сьогодні український лідер Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили угоди та відвідали виставку дронів у Берліні.