Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі забезпечена фінансуванням армії, виплатами зарплат і пенсій, однак існують серйозні ризики щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Він підкреслив, що вирішальним фактором стане підтримка європейських партнерів. Йдеться про кредит у розмірі 90 млрд євро, який необхідний для реалізації планів із захисту енергетичної системи та забезпечення стабільного водопостачання.

Україна готова до перемир'я на Великдень, до компромісів, але не ціною суверенітету, — Зеленський;

Україна готова долучитися до забезпечення свободи судноплавства: є запити партнерів, — Сибіга;

Україна домовилася з країнами Перської затоки про поставки морських дронів;

Я не можу впливати на його рішення, чи балотуватися йому в президенти вдруге, — перша леді Олена Зеленська;

Україна і Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду;

Уряд схвалив нові податки: посилки, онлайн-продажі та військовий збір;

Дизель по 95-96 грн за літр та бензин по 92-94 грн можуть коштувати вже цього тижня.

Петро Гайдащук — молодший лейтенант, офіцер відділення комунікацій 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч;

Богдан Кицак — народний депутат від "Слуги народу", комітет з питань економічного розвитку;

Сергій Козир — народний депутат від "Слуги народу ", співзасновник ГО "ВПО України";

Сергій Старенький — адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Михайло Колісник — професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine;

Петро Олещук — політолог.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 березня Україна підписала з Болгарією 10-річну безпекову угоду про співробітництво у сфері безпеки. На території країн будуть створені спільні виробництва безпілотників та боєприпасів.

Також Зеленський пропонує Болгарії співпрацювати у сфері атомної енергетики. На його думку, Таке партнерство могло б принести економічну вигоду обом сторонам, зокрема, дозволило б налагодити експорт.