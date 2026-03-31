Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

31 березня 2026 р. 08:00

08:00 Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

30 березня 2026
08:00 Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

30 березня 2026
Text

18:00 Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Україна готова оголосити перемир'я на Великдень: ефір День.LIVE

Text

08:00 Російські війська зазнали величезних втрат на фронті: ефір Ранок.LIVE

27 березня 2026
Text

21:47 Україна на межі фінансової катастрофи: інтерв'ю з Гетманцевим

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі забезпечена фінансуванням армії, виплатами зарплат і пенсій, однак існують серйозні ризики щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Він підкреслив, що вирішальним фактором стане підтримка європейських партнерів. Йдеться про кредит у розмірі 90 млрд євро, який необхідний для реалізації планів із захисту енергетичної системи та забезпечення стабільного водопостачання.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 31 березня.

Теми ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні гості обговорять наступні теми:

  • Україна готова до перемир'я на Великдень, до компромісів, але не ціною суверенітету, — Зеленський;
  • Україна готова долучитися до забезпечення свободи судноплавства: є запити партнерів, — Сибіга;
  • Україна домовилася з країнами Перської затоки про поставки морських дронів;
  • Я не можу впливати на його рішення, чи балотуватися йому в президенти вдруге, — перша леді Олена Зеленська;
  • Україна і Болгарія підписали 10-річну безпекову угоду;
  • Уряд схвалив нові податки: посилки, онлайн-продажі та військовий збір;
  • Дизель по 95-96 грн за літр та бензин по 92-94 грн можуть коштувати вже цього тижня. 

Гості ефіру

Гостями сьогоднішнього ефіру стали:

  • Петро Гайдащук — молодший лейтенант, офіцер відділення комунікацій 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади;
  • Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України;
  • Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог, громадсько-політичний діяч;
  • Богдан Кицак — народний депутат від "Слуги народу", комітет з питань економічного розвитку;
  • Сергій Козир — народний депутат від "Слуги народу ", співзасновник ГО "ВПО України";
  • Сергій Старенький — адвокат, заступник Голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;
  • Михайло Колісник — професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine;
  • Петро Олещук — політолог.

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 березня Україна підписала з Болгарією 10-річну безпекову угоду про співробітництво у сфері безпеки. На території країн будуть створені спільні виробництва безпілотників та боєприпасів. 

Також Зеленський пропонує Болгарії співпрацювати у сфері атомної енергетики. На його думку, Таке партнерство могло б принести економічну вигоду обом сторонам, зокрема, дозволило б налагодити експорт.

