Україна готується до Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

13 квітня 2026 р. 13:17

Гостями ефіру День.LIVE стали експерт з геоекономіки Олег Саркіц, засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева, військовий оглядач Олексій Гетьман, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, голова ГО "ДОБРОБАТ" Дмитро Іванов та член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Віктор Орбан втратив владу в Угорщині, оскільки опозиційна партія "Тиса" отримала конституційну більшість (понад 69%) на парламентських виборах. Петер Мадяр закликав уряд до відставки та заявив про відновлення відносин з ЄС і НАТО.

Серед інших тем:

  • Повітряні сили збили 87 із 98 запущених БпЛА;
  • прокуратура розпочала розслідування розстрілу чотирьох полонених у Харківській області;
  • запеклі бої в районі Мирнограда тривають;
  • загальні втрати особового складу РФ перевищили позначку в 1 312 000 осіб;
  • СБУ запобігла замаху на офіцера ВМС, організованому іноземним агентом;
  • у Харківській області дрон зруйнував житловий будинок;
  • США офіційно розпочинають морську блокаду іранських портів з 10:00 ранку;
  • Трамп атакував Папу Римського в соцмережах, назвавши його слабким у зовнішній політиці.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Національне виборче бюро Угорщини, перемогу на парламентських виборах здобула опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.

А глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна планує розмову з новим урядом Угорщини. За його словами, потрібно обговорити розблокування кредиту від ЄС та питання меншин.

