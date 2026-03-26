Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

Україна готова передати партнерам ті оборонні системи, які зараз у профіциті. Київ отримав відповідні запити від країн Близького Сходу: Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Йорданії та Кувейту.

Гості сьогоднішнього ефіру:

заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук;

політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Сьогодні поговоримо про:

Посівну під тиском кризи: як подорожчання пального, рекордні ціни на добрива, проблеми з логістикою та експортні мита б'ють по фермерах і майбутньому врожаю;

Мир без прогресу: чому переговори буксують, на що розраховує Росія, чи справді США готові говорити про гарантії безпеки лише ціною Донбасу і що це означає для України;

Орбан іде на загострення: газовий тиск на Україну, ізоляція Угорщини в ЄС, заморожений план SAFE і падіння позицій влади Будапешта;

Іран, Трамп і нова світова турбулентність: чи готується США до великої ескалації, як Тегеран змінює правила гри та чому близькосхідна криза напряму впливає на Україну.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що Володимир Зеленський заявив про звернення від США й низка країн Близького Сходу щодо співпраці. За словами глави держави, українські фахівці вже працюють із частиною партнерів на місцях. Водночас паралельно з цим Київ обговорює обмін можливостями у сфері протиповітряної оборони.

Також Новини.LIVE писали про те, що в речник МЗС Георгій Тихий висловився щодо війни на Близькому Сході. За його словами, з кінця лютого увага міжнародної спільноти більше спрямована на цей регіон. Водночас, Тихий зазначив, що війна в Україні і на Близькому Сході — це два театри однієї війни.