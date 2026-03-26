Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

26 березня 2026 р. 13:00

Україна готова передати партнерам ті оборонні системи, які зараз у профіциті. Київ отримав відповідні запити від країн Близького Сходу: Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Йорданії та Кувейту.

Про це і не тільки говоримо в ефірі День.LIVE у четвер, 26 березня.

Про що ефір День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук;
  • політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Сьогодні поговоримо про:

  • Посівну під тиском кризи: як подорожчання пального, рекордні ціни на добрива, проблеми з логістикою та експортні мита б'ють по фермерах і майбутньому врожаю;
  • Мир без прогресу: чому переговори буксують, на що розраховує Росія, чи справді США готові говорити про гарантії безпеки лише ціною Донбасу і що це означає для України;
  • Орбан іде на загострення: газовий тиск на Україну, ізоляція Угорщини в ЄС, заморожений план SAFE і падіння позицій влади Будапешта;
  • Іран, Трамп і нова світова турбулентність: чи готується США до великої ескалації, як Тегеран змінює правила гри та чому близькосхідна криза напряму впливає на Україну.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що Володимир Зеленський заявив про звернення від США й низка країн Близького Сходу щодо співпраці. За словами глави держави, українські фахівці вже працюють із частиною партнерів на місцях. Водночас паралельно з цим Київ обговорює обмін можливостями у сфері протиповітряної оборони.

Також Новини.LIVE писали про те, що в речник МЗС Георгій Тихий висловився щодо війни на Близькому Сході. За його словами, з кінця лютого увага міжнародної спільноти більше спрямована на цей регіон. Водночас, Тихий зазначив, що війна в Україні і на Близькому Сході — це два театри однієї війни.

13:48 Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід

13:46 Шість областей без світла через російськи атаки

13:43 Рада підтримала проєкт про цифровізацію у сфері спорту

13:35 Українці помітили схожість Вітовської з актрисою "Гаррі Поттера"

13:18 Зеленський заявив, що Європа має сама виробляти системи ППО

13:11 Зеленський заявив про готовність України вступити до JEF

13:09 Наслідки нічної атаки на Одещину: останні дані про обстріл

13:07 Український досвід: Зеленський закликав партнерів до співпраці

13:06 Чи можна палити сміття на своїй ділянці: правила та штрафи у 2026 році

13:06 UNHCR виплатить українцям по 10 800 грн навесні: правила

Text

13:00 Україна готова експортувати партнерам оборонні системи: День.LIVE

Text

08:00 Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

25 березня
Text

19:00 Влада Києва ігнорує головні потреби міста — ефір Київський час

Text

18:11 ВР ухвалила закон про підготовку дітей до нацспротиву: Вечір.LIVE

Text

13:00 Буданов заявив про посилення впливу України на Африку: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

Зеленський розкрив умови гарантій безпеки від США: ефір Ранок.LIVE

26 березня 2026 р. 08:00
Влада Києва ігнорує головні потреби міста — ефір Київський час

Влада Києва ігнорує головні потреби міста — ефір Київський час

25 березня 2026 р. 19:00
ВР ухвалила закон про підготовку дітей до нацспротиву: Вечір.LIVE

ВР ухвалила закон про підготовку дітей до нацспротиву: Вечір.LIVE

25 березня 2026 р. 18:11
Буданов заявив про посилення впливу України на Африку: ефір День.LIVE

Буданов заявив про посилення впливу України на Африку: ефір День.LIVE

25 березня 2026 р. 13:00
США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

США прагнуть закінчити війну в Україні до 3 листопада: ефір Ранок.LIVE

25 березня 2026 р. 08:00
РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

24 березня 2026 р. 18:35
Частина України без світла внаслідок атаки РФ: ефір День.LIVE

Частина України без світла внаслідок атаки РФ: ефір День.LIVE

24 березня 2026 р. 13:17
У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

У Києві завершився опалювальний сезон: ефір Ранок.LIVE

24 березня 2026 р. 08:13

