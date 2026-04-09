Головна arrow Відео arrow США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE arrow
США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

09 квітня 2026 р. 08:00

08:00 США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:08 В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

08:00 Трамп оголосив про призупинення війни в Ірані: ефір Ранок.LIVE

18:00 Жорсткий ультиматум Трампа Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:16 Росія посилила дронові атаки та терор проти цивільних: ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував нові безпекові домовленості: ефір Ранок.LIVE

18:00 Зеленський затвердив подальші кроки ЗСУ на фронті: ефір Вечір.LIVE

13:17 Наслідки нічного удару по Одесі: ефір День.LIVE

08:00 США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

18:04 Трамп погрожує 50% митами усім, хто постачає зброю Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:08 В Україні можуть обмежити доступ дітей до соцмереж: ефір День.LIVE

08:00 Трамп оголосив про призупинення війни в Ірані: ефір Ранок.LIVE

Трамп обговорить з генсеком НАТО Рютте можливість виходу США з НАТО. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, яка процитувала заяву Дональда Трампа, що Альянс не пройшов перевірку.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 9 квітня

Ведучі обговорять з гостями перемир'я на Близькому Сході та його вплив на глобальну безпеку і переговорні процеси довкола України. Йтиметься про роль США у врегулюванні конфліктів, заяви щодо можливого виходу з НАТО та нові дані про взаємодію Росії й Угорщини у питаннях євроінтеграції України.

У студії також проаналізують економічну ситуацію — падіння цін на нафту після оголошення перемир'я між США та Іраном, коливання валютного курсу та зміни споживчих цін напередодні Великодня. Окремо обговорять фінансову політику держави, податкові новації та рішення Верховної Ради, що стосуються ринку, боргів і євроінтеграції.

Значну увагу приділять темі внутрішньо переміщених осіб: новим житловим програмам, субсидіям, ваучерам і змінам у законодавстві, а також безпековій ситуації на Херсонщині. Порушать і питання міської інфраструктури Києва, зокрема, тарифи на транспорт, доступність середовища та фінансові виклики столиці.

Також говоритимуть про наслідки атак на об'єкти енергетики, стан теплопостачання, перспективи відновлення системи та необхідні інвестиції. 

Гості ефіру:

  • Дмитро Левусь — політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"
  • Олександр Савченко — економіст, фінансист
  • Дмитро Калько — адвокат, правозахисник, член Громадської ради при КМДА
  • Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії України
  • Сергій Козир — народний депутат України, співзасновник ГО "ВПО України"
  • Петро Олещук — політолог
  • Анастасія Кривенко — кандидатка історичних наук з етнології
  • Ніна Южаніна — народний депутат України, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики
  • Павло Зібров — народний артист України, співак, композитор

Новини.LIVE повідомляли раніше, що на тлі загострення відносин між США та НАТО, американський лідер Дональд Трамп знов згадав про свої плани на Гренландію. Зокрема, він казав про плани захопити крижаний острів.

Окремо Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп висловив своє розчарування блоком. Він розлютився через те, що низка країн з НАТО не підтримала його прохання долучитися до бойових дій проти Ірану.

