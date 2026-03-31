Сибіга, Каллас та європейські урядовці відвідали Бучу: ефір День.LIVE

31 березня 2026 р. 13:03

13:03 Сибіга, Каллас та європейські урядовці відвідали Бучу: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

30 березня 2026
Text

18:00 Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Україна готова оголосити перемир'я на Великдень: ефір День.LIVE

Text

08:00 Російські війська зазнали величезних втрат на фронті: ефір Ранок.LIVE

27 березня 2026
Text

21:47 Україна на межі фінансової катастрофи: інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:09 Британія виділяє 115 млн євро на ППО для України: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україна та Саудівська Аравія підписали оборонну угоду: ефір День.LIVE

Text

08:00 Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

26 березня 2026
Text

21:38 Гречка та бензин по 100 грн: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

13:03 Сибіга, Каллас та європейські урядовці відвідали Бучу: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

30 березня 2026
Text

18:00 Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Україна готова оголосити перемир'я на Великдень: ефір День.LIVE

Text

08:00 Російські війська зазнали величезних втрат на фронті: ефір Ранок.LIVE

Андрій Сибіга разом із Каєю Каллас та європейськими урядовцями відвідали Бучу і вшанували пам'ять усіх жертв російської окупації. Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки наголосила, що Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Головні теми ефіру

Гості студії сьогодні обговорять наступні теми:

  • До Києва прибули Кая Каллас і міністри закордонних справ низки країн ЄС. Візит приурочений до роковин Бучанської трагедії та демонструє подальшу політичну підтримку України з боку Європи;
  • У Бучі тривають заходи пам'яті, а Україна знову просуває ідею спецтрибуналу за злочин агресії РФ. За даними Нацполіції, за чотири роки після деокупації вже розкрито 124 злочини російських військових, серед них 84 вбивства;
  • У ніч на 31 березня Росія атакувала Україну 289 безпілотниками. Повітряні сили повідомили, що 267 дронів було знешкоджено, але зафіксовані влучання на 11 локаціях;
  • В Одесі російські дрони влучили в багатоквартирний будинок. Після удару виникла пожежа, відомо щонайменше про одного постраждалого;
  • Президент Зеленський заявив, що Україна готова до великоднього та енергетичного перемир'я на взаємних умовах, а також повідомив про нові безпекові домовленості, зокрема з Болгарією та країнами Близького Сходу. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ігор Попов — політолог;
  • Андрій Філіпов — макро-економічний аналітик дослідницького інституту Київської школи економіки;
  • Олександр Ахмеров — депутат Одеської обласної ради;
  • Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;
  • Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР;
  • Галина Янченко — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку;
  • Ілля Котов — експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління;
  • Михайло Радуцький — народний депутат "Слуга Народу", Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування;
  • Дмитро Леонтіюк — заступник начальника служби відновлення і розвитку інфоаструктури у Рівненській області.

Як повідомляи Новини.LIVE, цієї ночі РФ атакувала Україну 289 ударними дронами різних типів. Пуски здійснювали з п'яти напрямків. Є влучання та падіння уламків. 

Так, РФ вдарила по Полтавському районі. Відомо, що одна людина загинула, а троє отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик.

13:19 В Одеському зоопарку помер ведмідь Бумер: відомі причини смерті

13:19 Експерт пояснив, чому українці довіряють Буданову

13:03 Допомога Чехії: у двох регіонах доступні гранти до 4 900 доларів

12:54 Черешня по 1900 грн: журналіст перевірив "золоті" вітрини з фруктами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:47 Європейські урядовці відвідали Бучу у річницю звільнення: відео

12:35 Нардепи пропонують Раді посилити відповідальність для ТЦК

12:35 Українці можуть заробити гроші на брухті: ціни на алюміній у квітні 2026

12:25 Буданов вшанував пам'ять загиблих у Бучі у річницю звільнення міста

12:25 На Одещині риболовля під забороною: штрафи в період нересту

12:21 Угорщина лобіює зняття санкцій з окремих осіб РФ: стенограма розмови Сіятро

22:33 Перехід на літній час 2026: як впливає на життя одеситів

06:33 Ціни в Одесі сьогодні: вартість продуктів на Новому базарі

26 березня

06:33 Позбавлення батьківських прав в Одесі: що змінилось під час війни

25 березня

22:33 Одесит втратив зір на війні, але став педагогом: шлях життя

24 березня

22:33 Захист одеського неба: унікальна робота мобільної групи ППО

23 березня

22:33 Підготовка бойових офіцерів у Одесі: перевага на фронті

20 березня

22:33 Ремонт на трасі Одеса-Київ: скільки грошей виділили на дороги

19 березня

22:33 В Одесі асфальт зійшов зі снігом: стан доріг у місті

18 березня

21:32 В Одесі зросли ціни на продукти: що саме подорожчало на Привозі

17 березня

18:43 Турнір пам’яті в Одесі: як бійці вшановують полеглих побратимів

08:00 Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

30 березня
Text

18:00 Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Україна готова оголосити перемир'я на Великдень: ефір День.LIVE

Text

08:00 Російські війська зазнали величезних втрат на фронті: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

Україна може не встигнути підготуватися до зими: ефір Ранок.LIVE

31 березня 2026 р. 08:00
Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

Трамп висунув ультиматум Ірану: ефір Вечір.LIVE

30 березня 2026 р. 18:00
Україна готова оголосити перемир'я на Великдень: ефір День.LIVE

Україна готова оголосити перемир'я на Великдень: ефір День.LIVE

30 березня 2026 р. 13:01
Російські війська зазнали величезних втрат на фронті: ефір Ранок.LIVE

Російські війська зазнали величезних втрат на фронті: ефір Ранок.LIVE

30 березня 2026 р. 08:00
Україна на межі фінансової катастрофи: інтерв'ю з Гетманцевим

Україна на межі фінансової катастрофи: інтерв'ю з Гетманцевим

27 березня 2026 р. 21:47
Британія виділяє 115 млн євро на ППО для України: ефір Вечір.LIVE

Британія виділяє 115 млн євро на ППО для України: ефір Вечір.LIVE

27 березня 2026 р. 18:09
Україна та Саудівська Аравія підписали оборонну угоду: ефір День.LIVE

Україна та Саудівська Аравія підписали оборонну угоду: ефір День.LIVE

27 березня 2026 р. 13:00
Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

Буданов анонсував нові обміни полоненими: ефір Ранок.LIVE

27 березня 2026 р. 08:00

