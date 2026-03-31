Сибіга, Каллас та європейські урядовці відвідали Бучу: ефір День.LIVE

Андрій Сибіга разом із Каєю Каллас та європейськими урядовцями відвідали Бучу і вшанували пам'ять усіх жертв російської окупації. Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки наголосила, що Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору на тлі війни на Близькому Сході.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Головні теми ефіру

Гості студії сьогодні обговорять наступні теми:

До Києва прибули Кая Каллас і міністри закордонних справ низки країн ЄС. Візит приурочений до роковин Бучанської трагедії та демонструє подальшу політичну підтримку України з боку Європи;

У Бучі тривають заходи пам'яті, а Україна знову просуває ідею спецтрибуналу за злочин агресії РФ. За даними Нацполіції, за чотири роки після деокупації вже розкрито 124 злочини російських військових, серед них 84 вбивства;

У ніч на 31 березня Росія атакувала Україну 289 безпілотниками. Повітряні сили повідомили, що 267 дронів було знешкоджено, але зафіксовані влучання на 11 локаціях;

В Одесі російські дрони влучили в багатоквартирний будинок. Після удару виникла пожежа, відомо щонайменше про одного постраждалого;

Президент Зеленський заявив, що Україна готова до великоднього та енергетичного перемир'я на взаємних умовах, а також повідомив про нові безпекові домовленості, зокрема з Болгарією та країнами Близького Сходу.

Гості ефіру

Ігор Попов — політолог;

Андрій Філіпов — макро-економічний аналітик дослідницького інституту Київської школи економіки;

Олександр Ахмеров — депутат Одеської обласної ради;

Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР;

Галина Янченко — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку;

Ілля Котов — експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління;

Михайло Радуцький — народний депутат "Слуга Народу", Голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

Дмитро Леонтіюк — заступник начальника служби відновлення і розвитку інфоаструктури у Рівненській області.

Як повідомляи Новини.LIVE, цієї ночі РФ атакувала Україну 289 ударними дронами різних типів. Пуски здійснювали з п'яти напрямків. Є влучання та падіння уламків.

Так, РФ вдарила по Полтавському районі. Відомо, що одна людина загинула, а троє отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик.