РФ завдала масованого удару по Україні: ефір Вечір.LIVE

У Львові під час атаки російських дронів-камікадзе пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки відбулося влучання у житлові будинки. Крім того, вибухи зафіксували в Івано-Франківську, Вінниці та Тернополі. У кількох регіонах України повітряна тривога триває.
Як повідомлялося, вдень 247 березня російська армія атакувала Івано-Франківськ, Тернопіль та Вінницю. У містах зафіксовані пожежі та руйнування.
Крім того, в ніч проти 24 березня окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Ворог застосував 426 засоби ураження по критичній та цивільній інфраструктурі.