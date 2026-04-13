Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE arrow
Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

13 квітня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
08:00 Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

21:00 Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

18:00 СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

13:16 Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

08:00 Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

20:08 Світова війна та ціни на нафту: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

13:15 Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

08:00 США офіційно обговорюють вихід з НАТО: ефір Ранок.LIVE

19:00 Вартість проїзду та розбиті дороги у столиці: ефір Київський час

В Угорщині майже підрахували голоси з парламентських виборів. Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже визнав поразку та привітав опозціонера Петера Мадяра, який очолює партію "Тиса", з перемогою. 

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 13 квітня

Ведучі обговорять з гостями ситуацію з обміном полоненими:  заяви про можливий новий етап уже наприкінці тижня, хід переговорів та умови, на яких сторони готові рухатися далі. Також йтиметься про безпекову ситуацію на Сумщині, атаки під час так званого "перемир'я" та обстріли цивільної інфраструктури, зокрема швидкої допомоги.

У студії проаналізують ситуацію на фронті. У фокусі буде зміна пріоритетів наступу російських військ, перекидання техніки та втрати під час бойових дій, а також використання наземних роботизованих комплексів, які дедалі активніше застосовуються на полі бою.

Окрему увагу приділять міжнародній політиці: виборам в Угорщині, підтримці Віктора Орбана, реакції союзників та ролі США у цих процесах. Також обговорять загострення на Близькому Сході, провал переговорів між США та Іраном і позицію Ізраїлю, що впливає на регіональну безпеку.

Порушать і внутрішні питання: реформу ТЦК, можливу зміну підходів до мобілізації, проблеми з комплектуванням ЗСУ та рекрутингом. Окремо говоритимуть про міжнародний контекст: відносини з Польщею, ситуацію на кордоні з Білоруссю та настрої щодо України серед європейських партнерів.

Гості ефіру Ранок.LIVE

  • Віктор Бобиренко — експерт Бюро аналізу політики
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник
  • Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області
  • В'ячеслав Фельдман — співзасновник ГО "Ізраїльські друзі України"
  • Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"
  • Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр
  • Юрій Романюк — голова ВГО "Україна в НАТО"
  • Лукаш Адамський — віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт із зовнішньої політики
  • Ірина Фріз — народний депутат України, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки
  • Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана. Він закликав його піти у відставку та заявив, що зміцнить НАТО.

Тим часом низка європейських лідерів та політиків відреагували на перемогу Петера Мадяра. Вони висловили свою готовність до тісної співпраці. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:02 У Києві на АЗС продають дизель по 92,90: де найвищі ціни сьогодні

09:00 Квартири за 10 000 доларів: де можна купити житло в Україні за ці гроші

08:50 Доставка природного газу: чи треба платити пенсіонерам

08:38 Армія РФ атакувала Запорізьку область: поранена жінка

08:23 Нічний удар по Кіровоградщині: Росія атакувала інфраструктурний об'єкт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:20 Українці можуть втратити право на спадщину: 5 причин у 2026 році

08:00 Грошова допомога від FAO: кому гарантують 3 000 доларів

08:00 Сили оборони просунулися під Костянтинівкою і Дружківкою: ISW

07:59 Трамп приміряв образ Ісуса на тлі жорсткої критики Папи Лева XIV

06:14 Гроші від ЄС та реформи: інтерв'ю з Оленою Шуляк

Відео по темі

Всі відео
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації