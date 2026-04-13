Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

В Угорщині майже підрахували голоси з парламентських виборів. Але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уже визнав поразку та привітав опозціонера Петера Мадяра, який очолює партію "Тиса", з перемогою.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 13 квітня

Ведучі обговорять з гостями ситуацію з обміном полоненими: заяви про можливий новий етап уже наприкінці тижня, хід переговорів та умови, на яких сторони готові рухатися далі. Також йтиметься про безпекову ситуацію на Сумщині, атаки під час так званого "перемир'я" та обстріли цивільної інфраструктури, зокрема швидкої допомоги.

У студії проаналізують ситуацію на фронті. У фокусі буде зміна пріоритетів наступу російських військ, перекидання техніки та втрати під час бойових дій, а також використання наземних роботизованих комплексів, які дедалі активніше застосовуються на полі бою.

Окрему увагу приділять міжнародній політиці: виборам в Угорщині, підтримці Віктора Орбана, реакції союзників та ролі США у цих процесах. Також обговорять загострення на Близькому Сході, провал переговорів між США та Іраном і позицію Ізраїлю, що впливає на регіональну безпеку.

Порушать і внутрішні питання: реформу ТЦК, можливу зміну підходів до мобілізації, проблеми з комплектуванням ЗСУ та рекрутингом. Окремо говоритимуть про міжнародний контекст: відносини з Польщею, ситуацію на кордоні з Білоруссю та настрої щодо України серед європейських партнерів.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Віктор Бобиренко — експерт Бюро аналізу політики

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник

Тібор Томпа — голова угорської громади Києва та Київської області

В'ячеслав Фельдман — співзасновник ГО "Ізраїльські друзі України"

Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"

Позивний "Макар" — командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 ОШБр

Юрій Романюк — голова ВГО "Україна в НАТО"

Лукаш Адамський — віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт із зовнішньої політики

Ірина Фріз — народний депутат України, Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана. Він закликав його піти у відставку та заявив, що зміцнить НАТО.

Тим часом низка європейських лідерів та політиків відреагували на перемогу Петера Мадяра. Вони висловили свою готовність до тісної співпраці.