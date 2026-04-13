Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна готова до прагматичної співпраці з Росією. Водночас Україна готує основу для більш глибоких безпекових домовленостей з Європою.

Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Росією, додавши, що процес не забере багато часу;

Трамп вирішив сам заблокувати Ормузьку протоку через провал з Іраном;

Путін отримує викривлені дані про економіку РФ — розвідка Латвії;

Сибіга про результати угорських виборів: "Сподіваємося, це відкриє нову сторінку у наших відносинах";

У ВРУ гальмується розгляд законопроєктів, які передбачають підвищення зарплати військовослужбовцям, — Фріз.

американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер;

міський голова м.Львів Андрій Садовий;

голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв;

політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;

спеціаліст з комунікацій Razom We Stany Максим Гардус;

доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;

доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло;

головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах;

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

офіцер, фахівець з дронів Юрій Касьянов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Петер Мадяр зробив заяву щодо співпраці з РФ. За його словами, Угорщина готова до цього з прагматичної точки зору. Водночас Москва зазначила, що не вітатиме його з перемогою на виборах.

Також ми писали про те, що майбутній прем'єр-міністр Угорщини готовий розблокувати кредит ЄС для України. Йдеться про позику у розмірі 90 мільярдів євро. Раніше Угорщина заблокувала це рішення.