Головна arrow Відео arrow Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE arrow
Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

13 квітня 2026 р. 18:43

18:43 Мадяр готовий до співпраці з РФ: ефір Вечір.LIVE

13:17 Україна готується до зустрічі Зеленського та Мадяра: ефір День.LIVE

08:00 Орбан визнав поразку на виборах, Мадяр переміг: ефір Ранок.LIVE

21:00 Великдень, ТЦК та гроші від МВФ: ефір з Гетманцевим

18:00 СБУ попереджає про загрозу терактів на Великдень: ефір Вечір.LIVE

13:16 Зеленський заявив, що відмова від ядерки була помилкою: ефір День.LIVE

08:00 Росія погодилася на великоднє перемир'я: ефір Ранок.LIVE

20:08 Світова війна та ціни на нафту: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Які міста Росія хоче захопити до кінця квітня: ефір Вечір.LIVE

13:15 Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним: ефір День.LIVE

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна готова до прагматичної співпраці з Росією. Водночас Україна готує основу для більш глибоких безпекових домовленостей з Європою.

Про це й не тільки говоримо в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 13 квітня.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:  

  • Буданов заявив, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Росією, додавши, що процес не забере багато часу;
  • Трамп вирішив сам заблокувати Ормузьку протоку через провал з Іраном;
  • Путін отримує викривлені дані про економіку РФ — розвідка Латвії;
  • Сибіга про результати угорських виборів: "Сподіваємося, це відкриє нову сторінку у наших відносинах";
  • У ВРУ гальмується розгляд законопроєктів, які передбачають підвищення зарплати військовослужбовцям, — Фріз.

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер;
  • міський голова м.Львів Андрій Садовий;
  • голова уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв;
  • політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
  • спеціаліст з комунікацій Razom We Stany Максим Гардус;
  • доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач;
  • доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло; 
  • головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах;  
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов; 
  • офіцер, фахівець з дронів Юрій Касьянов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Петер Мадяр зробив заяву щодо співпраці з РФ. За його словами, Угорщина готова до цього з прагматичної точки зору. Водночас Москва зазначила, що не вітатиме його з перемогою на виборах.

Також ми писали про те, що майбутній прем'єр-міністр Угорщини готовий розблокувати кредит ЄС для України. Йдеться про позику у розмірі 90 мільярдів євро. Раніше Угорщина заблокувала це рішення.

