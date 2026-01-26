В Україні не покращилась ситуація з енергосистемою через тривалі російські атаки та тривалі складні ремонти. Тим часом у Верховній Раді розглядають варіанти, як допомогти Києву повернути стабільне теплопостачання.

Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 26 січня

Ефір буде присвячений ключовим економічним і безпековим рішенням, які формують майбутнє України: перспективам зони вільної торгівлі та ширшого партнерства зі США, "Пакету процвітання" і залученню масштабних інвестицій для повоєнної відбудови, а також соціально-економічним змінам, зокрема пенсійній системі.

Окремо обговорять гарантії безпеки, переговорний процес і його наближення до фінальної стадії, результати контактів в Абу-Дабі, євроінтеграційний курс України та можливі строки вступу до ЄС. Також в ефірі йтиметься про ситуацію на фронті, розвиток військових технологій, використання дронів і роботизованих систем, питання кордону й внутрішньої безпеки, антикорупційні розслідування, а також стан енергетики після одного з найскладніших періодів з часів блекауту 2022 року.

Гості День.LIVE

Юрій Гаврилечко — економічний експерт, кандидат наук з державного управління

Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник

Денис Попович — військовий аналітик

Микола Мельник — ветеран ЗСУ, екс-командир механізованої роти M2 Bradley

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України

Андрій Лавренович — HR-директор "Генерал Черешня"

Оксана Юринець — професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки", народна депутатка України VIII скликання

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики

Нагадаємо, в Києві тривають ремонтні роботи для відновлення опалення. Втім комунальники мають проблеми із доступом до окремих квартир через масовий виїзд киян.

Також на Троєщині розгорнули наметове містечко, щоб мешканці Деснянського району могли зарядити ґаджети та зігрітися.