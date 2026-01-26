Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE arrow
Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

26 січня 2026 р. 13:04

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2026
Text

17:01 Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

23 січня 2026
Text

21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:00 Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:23 Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

22 січня 2026
Text

18:17 Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:49 Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

Text

13:00 Зеленський прибув для переговорів з Трампом — ефір День.LIVE

Text

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2026
Text

17:01 Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

23 січня 2026
Text

21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:00 Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

В Україні не покращилась ситуація з енергосистемою через тривалі російські атаки та тривалі складні ремонти. Тим часом у Верховній Раді розглядають варіанти, як допомогти Києву повернути стабільне теплопостачання

Про це та не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 26 січня

Ефір буде присвячений ключовим економічним і безпековим рішенням, які формують майбутнє України: перспективам зони вільної торгівлі та ширшого партнерства зі США, "Пакету процвітання" і залученню масштабних інвестицій для повоєнної відбудови, а також соціально-економічним змінам, зокрема пенсійній системі.

Окремо обговорять гарантії безпеки, переговорний процес і його наближення до фінальної стадії, результати контактів в Абу-Дабі, євроінтеграційний курс України та можливі строки вступу до ЄС. Також в ефірі йтиметься про ситуацію на фронті, розвиток військових технологій, використання дронів і роботизованих систем, питання кордону й внутрішньої безпеки, антикорупційні розслідування, а також стан енергетики після одного з найскладніших періодів з часів блекауту 2022 року.

Гості День.LIVE

  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт, кандидат наук з державного управління
  • Максим Несвітайлов — політолог, експерт-міжнародник
  • Денис Попович — військовий аналітик
  • Микола Мельник — ветеран ЗСУ, екс-командир механізованої роти M2 Bradley
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України
  • Андрій Лавренович — HR-директор "Генерал Черешня"
  • Оксана Юринець — професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки", народна депутатка України VIII скликання
  • Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики

Нагадаємо, в Києві тривають ремонтні роботи для відновлення опалення. Втім комунальники мають проблеми із доступом до окремих квартир через масовий виїзд киян.

Також на Троєщині розгорнули наметове містечко, щоб мешканці Деснянського району могли зарядити ґаджети та зігрітися. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

13:00 ЄС фінансує війну проти себе — Бессент про угоду з Індією

13:00 Гранти до 32 тис. грн — де діє програма від Карітас

12:56 Застрягли мільйони пасажирів — США накрив транспортний колапс

12:54 У США тривають масштабні протести після загибелі Алекса Претті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:35 Путін не готовий до компромісу — деталі від ISW

12:34 Прогноз магнітних бур — як спалахи на Сонці вплинуть на Землю

12:30 Фіктивні довідки для призовників — ціна в Одесі

12:20 Харківський ТЦК відреагував на чутки про вбивство військового

12:10 Скільки потрібно заробляти, щоб вважатись середнім класом у 2026

13:00 ЄС фінансує війну проти себе — Бессент про угоду з Індією

13:00 Гранти до 32 тис. грн — де діє програма від Карітас

12:56 Застрягли мільйони пасажирів — США накрив транспортний колапс

12:54 У США тривають масштабні протести після загибелі Алекса Претті

12:35 Путін не готовий до компромісу — деталі від ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:34 Прогноз магнітних бур — як спалахи на Сонці вплинуть на Землю

12:30 Фіктивні довідки для призовників — ціна в Одесі

12:20 Харківський ТЦК відреагував на чутки про вбивство військового

12:10 Скільки потрібно заробляти, щоб вважатись середнім класом у 2026

12:03 Ситуація на кордоні — на яких КПП є черги сьогодні

06:33 День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

23 січня

06:33 Що відбувається з одеськими трамваями під час блекаутів

21 січня

22:33 Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

19:44 Рада миру — що це таке і навіщо її виносять у Давос

19 січня

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

17 січня

08:25 Як змінилися ціни на одеському ринку — які продукти у попиті

16 січня

06:33 Одеса вже місяць без світла — які перспективи на кінець зими

15 січня

06:33 Життя в блекаути — чи планують одесити виїжджати з міста

Text

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

25 січня
Text

17:01 Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

23 січня
Text

21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:00 Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026 р. 08:00
Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

25 січня 2026 р. 17:01
Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

23 січня 2026 р. 21:00
Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

23 січня 2026 р. 18:00
Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

23 січня 2026 р. 13:23
Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував зустріч України, США і РФ — ефір Вечір.LIVE

22 січня 2026 р. 18:17
Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

Важлива промова Зеленського в Давосі — прямий ефір

22 січня 2026 р. 15:49

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації