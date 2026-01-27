Відео
Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE
Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

27 січня 2026 р. 13:00

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026
17:51 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2026
17:01 Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

23 січня 2026
21:00 Експорт зброї та бюджет 2026 — інтерв'ю з Гетманцевим

18:00 Стартували переговори між Україною, США та РФ — ефір Вечір.LIVE

13:23 Зеленський назвав головне питання переговорів — ефір День.LIVE

08:00 Україна, США та РФ вперше зустрінуться — ефір Ранок.LIVE

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що під час затримання фігуранта, якого розшукували за вбивство, зловмисник відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У ході спецоперації його було ліквідовано.

Про це та не тільки експерти поговорять в ефірі День.LIVE 27 січня. 

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ,
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОВА,
  • Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України,
  • Ростислав Коробка — віцепрезидент торгово-промислової палати,
  • Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин,
  • Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ,
  • Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ",
  • Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України,
  • Сергій Соболєв — народний депутат  "Батьківщина", Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що підозрюваний у вбивстві відкрив вогонь по поліцейських на Черкащині. Внаслідок цього четверо правоохоронців загинули, а ще один отримав поранення. 

А на Одещині юнак випадково вбив матір. Він завдав їй ножового поранення під час сварки. 

13:19 Кількість постраждалих в Одесі зросла — їх стан

13:13 Зеленський провів селектор — яка ситуація в енергосистемі України

13:07 Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту

13:02 Фіндопомога від ERC — кому виплатять до 970 доларів

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

12:54 Сонце зробило дев'ять викидів — прогноз магнітних бур

12:49 У Запоріжжі підліток вчинив стрілянину — деталі від поліції

12:45 Готував диверсії — СБУ затримала мешканця Одещини

12:40 Що треба зробити абонентам Київстару, аби не втратити номер

12:40 Шмигаль обговорив із ЄБРР фінансування газових закупівель

12:33 На Черкащині підозрюваний вбив чотирьох поліцейських — деталі

17:56 Ожеледиця в Одесі — поради рятувальників як пережити негоду

25 січня

06:33 День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

23 січня

06:33 Що відбувається з одеськими трамваями під час блекаутів

21 січня

22:33 Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

19:44 Рада миру — що це таке і навіщо її виносять у Давос

19 січня

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

17 січня

08:25 Як змінилися ціни на одеському ринку — які продукти у попиті

16 січня

06:33 Одеса вже місяць без світла — які перспективи на кінець зими

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

17:51 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

