Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що під час затримання фігуранта, якого розшукували за вбивство, зловмисник відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У ході спецоперації його було ліквідовано.
- Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ,
- Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОВА,
- Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України,
- Ростислав Коробка — віцепрезидент торгово-промислової палати,
- Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин,
- Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ,
- Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ",
- Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України,
- Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ.
Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що підозрюваний у вбивстві відкрив вогонь по поліцейських на Черкащині. Внаслідок цього четверо правоохоронців загинули, а ще один отримав поранення.
А на Одещині юнак випадково вбив матір. Він завдав їй ножового поранення під час сварки.