Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що під час затримання фігуранта, якого розшукували за вбивство, зловмисник відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У ході спецоперації його було ліквідовано.

Про це та не тільки експерти поговорять в ефірі День.LIVE 27 січня.

Гості ефіру

Денис Ярославський — командир підрозділу розвідки ЗСУ,

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОВА,

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України,

Ростислав Коробка — віцепрезидент торгово-промислової палати,

Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин,

Іван Ступак — військовий експерт, ексспівробітник СБУ,

Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ",

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України,

Сергій Соболєв — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ.

Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що підозрюваний у вбивстві відкрив вогонь по поліцейських на Черкащині. Внаслідок цього четверо правоохоронців загинули, а ще один отримав поранення.

А на Одещині юнак випадково вбив матір. Він завдав їй ножового поранення під час сварки.