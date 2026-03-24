Частина України без світла внаслідок атаки РФ: ефір День.LIVE

Уночі російські війська здійснили чергову комбіновану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів у кількох регіонах зафіксовано перебої з електропостачанням. Зокрема, без світла тимчасово залишилися частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру

Сьогодні говорити на актуальні теми в студії Новини.LIVE будуть:

Оксана Жолнович, Міністрерка соціальної політики 2022-2025 рр., кандидат юридичних наук, керівник соціальних проектів PH Capital;

Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України;

Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики;

Ростислав Коробка, віце-президент торгово-промислової палати;

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього;

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст;

Світлана Литвин, керівниця аналітичного відділу ( УКАБ ) Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу".

Як повідомлялося, у ніч проти 24 березня російська армія випустила по Україні 426 засобів ураження. Під час ударом опинилася цивільна та критична інфраструктура.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на масований удар Росії.