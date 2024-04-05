Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

Україна має досягти справедливого завершення війни. Йдеться не лише про повернення територій.

Про це в ефірі "Вечір. Live" розповів перший заступник секретаря РНБО у 2008–2011 роках Степан Гавриш.

Як має відповісти РФ за свій воєнний злочин

Ексзаступник очільника РНБО зазначив, що справедливим завершенням війни стане відновлення територіальної цілісності України на умовах кордону 91-го року, згідно договорів між Росією, Україною та іншими країнами-засновниками СНД.

Також Гавриш підкреслив, що справедливе завершення конфлікту – це не тільки повернення втрачених територій, а й покарання воєнних злочинців.

"Репарації — це найскладніший момент, але в історії він є класичним способом завершення війни: коли країна, яка програла війну, яка починала агресію, платить за це все. Росія має заплатити", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Європарламент офіційно визнав білоруський режим під керівництвом Олександра Лукашенка винним у причетності до російських воєнних злочинів в Україні.

Раніше ООН оприлюднила звіт, в якому зазначено, що в період із 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року росіяни стратили щонайменше 32 українських військовополонених. В організації повідомили, що це значно більше, ніж за будь-який попередній період.