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Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

05 квітня 2024 р. 07:08

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06:50 Політолог розкрив причини низького рівня допомоги Заходу Україні

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03:47 Експерт назвав варіант, який допоможе Україні швидше вступити до НАТО

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02:52 Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

01:47 Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

4 квітня 2024
Text

21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

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Україна має досягти справедливого завершення війни. Йдеться не лише про повернення територій.

Про це в ефірі "Вечір. Live" розповів перший заступник секретаря РНБО у 2008–2011 роках Степан Гавриш.

Як має відповісти РФ за свій воєнний злочин

Ексзаступник очільника РНБО зазначив, що справедливим завершенням війни стане відновлення територіальної цілісності України на умовах кордону 91-го року, згідно договорів між Росією, Україною та іншими країнами-засновниками СНД.

Також Гавриш підкреслив, що справедливе завершення конфлікту – це не тільки повернення втрачених територій, а й покарання воєнних злочинців.

"Репарації — це найскладніший момент, але в історії він є класичним способом завершення війни: коли країна, яка програла війну, яка починала агресію, платить за це все. Росія має заплатити", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Європарламент офіційно визнав білоруський режим під керівництвом Олександра Лукашенка винним у причетності до російських воєнних злочинів в Україні.

Раніше ООН оприлюднила звіт, в якому зазначено, що в період із 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року росіяни стратили щонайменше 32 українських військовополонених. В організації повідомили, що це значно більше, ніж за будь-який попередній період.

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02:52 Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:47 Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

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