Какого наказания заслуживают военные преступники и чем должна закончиться война — мнение эксперта

Украина должна достичь справедливого завершения войны. Речь идет не только о возвращении территорий.

Об этом в эфире "Вечір. Live" рассказал первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш.

Как должна ответить РФ за свое военное преступление

Экс-заместитель главы СНБО отметил, что справедливым завершением войны станет восстановление территориальной целостности Украины на условиях границы 91-го года, согласно договорам между Россией, Украиной и другими странами-учредителями СНГ.

Также Гавриш подчеркнул, что справедливое завершение конфликта — это не только возвращение утраченных территорий, но и наказание военных преступников.

"Репарации — это самый сложный момент, но в истории он классический способ завершения войны: когда страна, проигравшая войну, которая начинала агрессию, платит за это все. Россия должна заплатить" , — отметил эксперт.

Напомним, в сентябре 2023 года Европарламент официально признал белорусский режим под руководством Александра Лукашенко виновным в причастности к российским военным преступлениям в Украине.

Ранее ООН обнародовала отчет, в котором отмечено, что в период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года россияне казнили по меньшей мере 32 украинских военнопленных. В организации сообщили, что это гораздо больше, чем за любой предыдущий период.