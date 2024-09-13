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Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

13 вересня 2024 р. 17:16

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17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

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17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

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Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

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16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

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13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

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10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

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09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

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ВООЗ заявила, що в Україні близько 10 мільйонів людей перебувають під загрозою психічних розладів. Водночас понад 500 тисяч військових можуть повернутися із фронту з ПТСР.

Про це заявив військовий психолог Денис Богуш в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Психологічний стан українців

За словами військового психолога, приблизно 500–800 тисяч військових можуть повернутися з ПТСР. Натомість заява ВООЗ про 10 млн людей в Україні, які на межі психічних розладів, — це нереалістична цифра. 

Богуш вважає, що українці є стресостійкою нацією, однак військові на фронті отримують сім-вісім контузій.

"Це для нормальної людини — жах, це 7-8 струсів мозку, а їх продовжують тримати далі на фронті", — зазначив він.

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18:03 Новий міністр культури хоче забезпечити безперешкодний виїзд за кордон митців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:56 Заступник мера Дніпра підозрюється у завищенні цін на паркування

17:49 Зеленський обговорив з очільниками МЗС Литви та Польщі застосування далекобійної зброї по цілях у РФ

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