Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

ВООЗ заявила, що в Україні близько 10 мільйонів людей перебувають під загрозою психічних розладів. Водночас понад 500 тисяч військових можуть повернутися із фронту з ПТСР.

Про це заявив військовий психолог Денис Богуш в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 вересня.

Психологічний стан українців

За словами військового психолога, приблизно 500–800 тисяч військових можуть повернутися з ПТСР. Натомість заява ВООЗ про 10 млн людей в Україні, які на межі психічних розладів, — це нереалістична цифра.

Богуш вважає, що українці є стресостійкою нацією, однак військові на фронті отримують сім-вісім контузій.

"Це для нормальної людини — жах, це 7-8 струсів мозку, а їх продовжують тримати далі на фронті", — зазначив він.