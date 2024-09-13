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Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

13 сентября 2024 г. 17:16

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17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

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16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

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13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

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12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

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11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

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10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

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ВОЗ заявила, что в Украине около 10 миллионов человек находятся под угрозой психических расстройств. В то же время, более 500 тысяч военных могут вернуться с фронта с ПТСР.

Об этом заявил военный психолог Денис Богуш в эфире День.LIVE в пятницу, 13 сентября.

Психологическое состояние украинцев

По словам военного психолога, около 500-800 тысяч военных могут вернуться с ПТСР. А заявление ВООЗ о 10 млн человек в Украине, которые на грани психических расстройств, — это нереалистичная цифра.

Богуш считает, что украинцы являются стрессоустойчивой нацией, однако военные на фронте получают семь-восемь контузий.

"Это для нормального человека — ужас, это 7-8 сотрясений мозга, а их продолжают держать дальше на фронте", — отметил он.

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17:38 Скандал с экс-волонтером Госпитальеров — полиция Киева открыла уголовное производство

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

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