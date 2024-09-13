Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

ВОЗ заявила, что в Украине около 10 миллионов человек находятся под угрозой психических расстройств. В то же время, более 500 тысяч военных могут вернуться с фронта с ПТСР.

Об этом заявил военный психолог Денис Богуш в эфире День.LIVE в пятницу, 13 сентября.

Психологическое состояние украинцев

По словам военного психолога, около 500-800 тысяч военных могут вернуться с ПТСР. А заявление ВООЗ о 10 млн человек в Украине, которые на грани психических расстройств, — это нереалистичная цифра.

Богуш считает, что украинцы являются стрессоустойчивой нацией, однако военные на фронте получают семь-восемь контузий.

"Это для нормального человека — ужас, это 7-8 сотрясений мозга, а их продолжают держать дальше на фронте", — отметил он.