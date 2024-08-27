Стефанчук пояснив, яку користь Україна матиме від ратифікації Римського статуту

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього. Це рішення насамперед дає захист для українських військових.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на форумі Україна 2024. Незалежність.

Ратифікація Римського статуту

За словами Стефанчука, Україна визнала на собі всю юрисдикцію Римського статуту ще у 2014 році. А рішення, яке було запропоноване зараз, встановлює, що він буде діяти через сім років з моменту його ратифікації в українському парламенті.

Голова Верховної Ради пояснив, що одразу після ратифікації Україна отримає низку прав:

обрання судів Міжнародного кримінального суду;

обрання прокурора, можливість делегувати своїх членів до МКС;

отримання права на користування Фондом МКС, щоб були покриті витрати для окремих осіб, постраждалих від злочинів, встановлених МКС;

Україна буде більш активна при формуванні діяльності органів МКС.