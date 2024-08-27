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Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

Стефанчук объяснил, какую пользу Украина получит от ратификации Римского статута

27 августа 2024 г. 12:01

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11:48 Зеленский, Шмыгаль, Ермак и Стефанчук на Форуме Україна 2024. Незалежність — прямой эфир

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10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

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09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

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09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статутаа Международного уголовного суда и поправок в него. Это решение, прежде всего, дает защиту для украинских военных.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на форуме Україна 2024. Незалежність.

Ратификация Римского статута

По словам Стефанчука, Украина признала на себе всю юрисдикцию Римского устава еще в 2014 году. А решение, предложенное сейчас, устанавливает, что он будет действовать через семь лет с момента его ратификации в украинском парламенте.

Глава Верховной Рады объяснил, что сразу после ратификации Украина получит ряд прав:

  • избрание судов Международного уголовного суда;
  • избрание прокурора, возможность делегировать своих членов в МКС;
  • получение права на пользование Фондом МКС, чтобы были возмещены расходы для отдельных лиц, пострадавших от преступлений, установленных МКС;
  • Украина будет активнее при формировании деятельности органов МКС.

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10:17 Света не будет в лучшем случае по 12 часов в сутки — к чему готовиться украинцам зимой

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09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

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09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

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