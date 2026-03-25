ВР приняла закон о подготовке детей к нацсопротивлению: Вечір.LIVE

В Украине будут готовить граждан к нацсопротивлению. Для этого создадут специальные центры подготовки, а также введут новые предметы в школах. Верховная Рада приняла соответствующий закон. Огневые упражнения будут отрабатывать на полигонах ВСУ и на современных интерактивных тренажерах.

Об этом говорим в эфире Вечір.LIVE в среду, 25 марта.

О чем Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин;

журналист из Израиля Сергей Ауслендер;

депутат Киевского городского совета от "Слуги Народа", заместитель Министра образования Украины Андрей Витренко.

В эфире поговорим о:

ударах Ирана по Хедере, Тель-Авиву и Кирьят-Шимоне;

бывший руководитель КСИР Али Акбар Ахмадиан: Тегеран годами готовился к противостоянию с США;

США передали 15-пунктный мирный план Ирана;

Саудовская Аравия и ОАЭ могут присоединиться к операции против Ирана;

Иран впервые разрешил китайскому кораблю пройти через Ормузский пролив за деньги;

Война в Украине и на Ближнем Востоке — это два театра одной войны, — МИД;

Зеленский: РФ поддерживает иранский режим, затягивает войну и готовится к новым конфликтам в ближайшие годы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что в Киеве состоялся всеукраинский форум "Нацсопротивление 2026". Его посвятили теме развития системы военной подготовки гражданских граждан. Во время мероприятия речь шла о проблемах, касающихся подготовки к нацсопротивлению.

На форуме заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что украинцев нужно готовить к сопротивлению еще с подросткового возраста. При этом обучение должно быть подстроено для молодежи.