Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow В Киеве завершился отопительный сезон: эфир Ранок.LIVE arrow
В Киеве завершился отопительный сезон: эфир Ранок.LIVE

24 марта 2026 г. 8:13

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
18:24 США готовят переговоры с Ираном: Вечір.LIVE

Text

13:08 В Буче прогремели взрывы: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2026
Text

21:30 Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Text

18:14 Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

19 марта 2026
Text

20:22 Цены на топливо и будущее страны: интервью "Мир на изломе" с Кущом

Text

08:13 В Киеве завершился отопительный сезон: эфир Ранок.LIVE

23 марта 2026
Text

18:24 США готовят переговоры с Ираном: Вечір.LIVE

Text

13:08 В Буче прогремели взрывы: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2026
Text

21:30 Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

Отключение жилых домов от отопления в Киеве начнется уже с 24 марта. Учреждения социальной сферы, в частности, больницы, роддома, школы и детские сады будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей. Решение в КГГА приняли с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 24 марта

В эфире обсудят ситуацию на фронте и сценарии весенне-летнего наступления РФ, рекрутинг и СЗЧ, а также дискуссию о более широком привлечении иностранцев в боевые подразделения и системные решения для уменьшения случаев самовольного оставления частей.

Также в фокусе будет визит делегации НАТО, усиление украинских ударов по России, инциденты вокруг безопасности в регионе и новости о прекращении огня между Ираном и США и последствия для мировых рынков.

Далее будут говорить об экономике: падение Brent, цены на топливо и продукты, курс валют и динамику золота.

Также в фокусе будет работа противодиверсионных мер, похищения гражданских, модернизация пунктов пропуска, а также налоговые инициативы, НДС на покупки в международных интернет-магазинах и изменения для доходов с цифровых платформ. Завершат эфир темами о беспилотниках, дронах-перехватчиках и военно-техническом сотрудничестве со странами Ближнего Востока.

Приглашенные гости:

  • Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат
  • Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"
  • Александр Савченко, экономист, финансист
  • Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
  • Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины
  • Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан
  • Нина Южанина, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Даниил Шингельский, военный менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым"

В некоторых городах Украины из-за благоприятных погодных условий уже начали досрочно выключать отопление.

Также в ночь на 24 марта, Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив различные виды ракет и беспилотников.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:22 В Запорожье взорвалась заправка из-за российской атаки

Text

08:01 Неизвестное направление в Испании: природа и кухня заповедного острова Онс

08:01 В Киеве на АЗС продолжает дорожать дизель: какие цены утром

08:00 Финпомощь Acted: украинцы получат 11 000 грн весной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 В "Дію" ищут военных для бета-теста единовременной выплаты

07:30 Кварацхелия может перейти в лондонский Арсенал

07:28 В Полтавской громаде после атаки РФ погибли два человека: фото

07:15 Невыплаченная пенсия по наследству: кто и какой процент может получить

07:01 Открытие карт в ПриватБанке: клиентам начислят +50 грн

08:22 В Запорожье взорвалась заправка из-за российской атаки

08:01 Неизвестное направление в Испании: природа и кухня заповедного острова Онс

08:01 В Киеве на АЗС продолжает дорожать дизель: какие цены утром

08:00 Финпомощь Acted: украинцы получат 11 000 грн весной

07:30 В "Дію" ищут военных для бета-теста единовременной выплаты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Кварацхелия может перейти в лондонский Арсенал

07:28 В Полтавской громаде после атаки РФ погибли два человека: фото

07:15 Невыплаченная пенсия по наследству: кто и какой процент может получить

07:01 Открытие карт в ПриватБанке: клиентам начислят +50 грн

06:30 Розыск ТЦК снимается после уплаты штрафа: что происходит на самом деле

22:33 Подготовка боевых офицеров в Одессе: преимущество на фронте

20 марта

22:33 Ремонт на трассе Одесса-Киев: сколько денег выделили на дороги

19 марта

22:33 В Одессе асфальт сошел со снегом: состояние дорог в городе

18 марта

21:32 В Одессе выросли цены на продукты: что именно подорожало на Привозе

17 марта

18:43 Турнир памяти в Одессе: как бойцы чтят память павших побратимов

06:33 Подорожание продуктов в Одессе – на чем экономят украинцы

13 марта

22:33 Оформление отсрочки от мобилизации и что делать в случае отказа

06:33 Вспышка вирусов в Одессе — как себя предостеречь

12 марта

06:33 Из-за подорожания топлива растут цены на одесских рынках

11 марта

06:33 Топливо в Одессе подорожало — цены и реакция горожан

Text

08:13 В Киеве завершился отопительный сезон: эфир Ранок.LIVE

23 марта
Text

18:24 США готовят переговоры с Ираном: Вечір.LIVE

Text

13:08 В Буче прогремели взрывы: эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

20 марта
Text

21:30 Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

Видео по теме

Все видео
США готовят переговоры с Ираном: Вечір.LIVE

США готовят переговоры с Ираном: Вечір.LIVE

23 марта 2026 г. 18:24
В Буче прогремели взрывы: эфир День.LIVE

В Буче прогремели взрывы: эфир День.LIVE

23 марта 2026 г. 13:08
Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

Зеленский раскрыл результаты переговоров в США — эфир Ранок.LIVE

23 марта 2026 г. 8:00
Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

Цены на топливо и увеличение пенсий: интервью с Гетманцевым

20 марта 2026 г. 21:30
Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

Под Киевом у жителей забрали укрытие: расследование Наша Справа

20 марта 2026 г. 21:00
Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

Украина меняет подход к учениям ВСУ за рубежом: эфир Вечір.LIVE

20 марта 2026 г. 18:14
Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

Умер патриарх Филарет: эфир День.LIVE

20 марта 2026 г. 13:13
Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

Украина и США возобновляют переговоры: эфир Ранок.LIVE

20 марта 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации