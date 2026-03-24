В Киеве завершился отопительный сезон: эфир Ранок.LIVE

Отключение жилых домов от отопления в Киеве начнется уже с 24 марта. Учреждения социальной сферы, в частности, больницы, роддома, школы и детские сады будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей. Решение в КГГА приняли с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.
Эфир Ранок.LIVE 24 марта
В эфире обсудят ситуацию на фронте и сценарии весенне-летнего наступления РФ, рекрутинг и СЗЧ, а также дискуссию о более широком привлечении иностранцев в боевые подразделения и системные решения для уменьшения случаев самовольного оставления частей.
Также в фокусе будет визит делегации НАТО, усиление украинских ударов по России, инциденты вокруг безопасности в регионе и новости о прекращении огня между Ираном и США и последствия для мировых рынков.
Далее будут говорить об экономике: падение Brent, цены на топливо и продукты, курс валют и динамику золота.
Также в фокусе будет работа противодиверсионных мер, похищения гражданских, модернизация пунктов пропуска, а также налоговые инициативы, НДС на покупки в международных интернет-магазинах и изменения для доходов с цифровых платформ. Завершат эфир темами о беспилотниках, дронах-перехватчиках и военно-техническом сотрудничестве со странами Ближнего Востока.
Приглашенные гости:
- Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат
- Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"
- Александр Савченко, экономист, финансист
- Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института
- Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины
- Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан
- Нина Южанина, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Даниил Шингельский, военный менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым"
В некоторых городах Украины из-за благоприятных погодных условий уже начали досрочно выключать отопление.
Также в ночь на 24 марта, Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив различные виды ракет и беспилотников.