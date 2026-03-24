В Киеве завершился отопительный сезон: эфир Ранок.LIVE

Отключение жилых домов от отопления в Киеве начнется уже с 24 марта. Учреждения социальной сферы, в частности, больницы, роддома, школы и детские сады будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей. Решение в КГГА приняли с учетом погодных условий, прогнозируемого потепления и необходимости рационального использования энергоносителей.

Эфир Ранок.LIVE 24 марта

В эфире обсудят ситуацию на фронте и сценарии весенне-летнего наступления РФ, рекрутинг и СЗЧ, а также дискуссию о более широком привлечении иностранцев в боевые подразделения и системные решения для уменьшения случаев самовольного оставления частей.

Также в фокусе будет визит делегации НАТО, усиление украинских ударов по России, инциденты вокруг безопасности в регионе и новости о прекращении огня между Ираном и США и последствия для мировых рынков.

Далее будут говорить об экономике: падение Brent, цены на топливо и продукты, курс валют и динамику золота.

Также в фокусе будет работа противодиверсионных мер, похищения гражданских, модернизация пунктов пропуска, а также налоговые инициативы, НДС на покупки в международных интернет-магазинах и изменения для доходов с цифровых платформ. Завершат эфир темами о беспилотниках, дронах-перехватчиках и военно-техническом сотрудничестве со странами Ближнего Востока.

Приглашенные гости:

Мамука Мамулашвили, командир добровольческого батальона "Грузинский легион", солдат

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"

Александр Савченко, экономист, финансист

Игорь Когут, политолог, директор Украинского парламентского института

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины

Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан

Нина Южанина, народный депутат "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Даниил Шингельский, военный менеджер проекта "Дронопад" и фонда "Вернись живым"

В некоторых городах Украины из-за благоприятных погодных условий уже начали досрочно выключать отопление.

Также в ночь на 24 марта, Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив различные виды ракет и беспилотников.