В Буче прогремели взрывы: эфир День.LIVE

В Буче Киевской области 23 марта произошел взрыв неизвестного устройства возле жилого дома, после прибытия правоохранителей прогремел второй взрыв. В результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Гости эфира День.LIVE

Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.),

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских сил ВС Украины,

Андрей Еременко — социолог,

Антон Грушецкий — исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС),

Инна Богатых — заместитель министра юстиции (2024-2025 гг.),

Вячеслав Кириленко — вице-премьер министр 2014-2019 гг,

Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ,

Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95".

Отметим, полиция уже задержала подозреваемого во взрывах в Буче. По данным следствия, злоумышленник действовал по указаниям российских спецслужб и устроил так называемый "двойной" взрыв.

Вероятно, его завербовали через компьютерную игру. Подозреваемому пообещали 25 тысяч гривен за выполнение задания.