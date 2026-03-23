В Буче прогремели взрывы: эфир День.LIVE

В Буче Киевской области 23 марта произошел взрыв неизвестного устройства возле жилого дома, после прибытия правоохранителей прогремел второй взрыв. В результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции.
- Степан Гавриш — первый заместитель секретаря СНБО (2008-2011 гг.),
- Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских сил ВС Украины,
- Андрей Еременко — социолог,
- Антон Грушецкий — исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС),
- Инна Богатых — заместитель министра юстиции (2024-2025 гг.),
- Вячеслав Кириленко — вице-премьер министр 2014-2019 гг,
- Василий Фурман — доктор экономических наук, член совета НБУ,
- Сергей Куюн — эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95".
Отметим, полиция уже задержала подозреваемого во взрывах в Буче. По данным следствия, злоумышленник действовал по указаниям российских спецслужб и устроил так называемый "двойной" взрыв.
Вероятно, его завербовали через компьютерную игру. Подозреваемому пообещали 25 тысяч гривен за выполнение задания.