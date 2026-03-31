Украина может не успеть подготовиться к зиме: эфир Ранок.LIVE

Украина может не успеть подготовиться к зиме: эфир Ранок.LIVE

31 марта 2026 г. 8:00

08:00 Украина может не успеть подготовиться к зиме: эфир Ранок.LIVE

18:00 Трамп выдвинул ультиматум Ирану: эфир Вечір.LIVE

13:01 Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

21:47 Украина на грани финансовой катастрофы: интервью с Гетманцевым

18:09 Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

08:00 Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

21:38 Гречка и бензин по 100 грн: интервью с Алексеем Кущом

18:00 Зеленский в Саудовской Аравии: эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас обеспечена финансированием армии, выплатами зарплат и пенсий, однако существуют серьезные риски по подготовке к следующему отопительному сезону. Он подчеркнул, что решающим фактором станет поддержка европейских партнеров. Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, который необходим для реализации планов по защите энергетической системы и обеспечения стабильного водоснабжения.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 31 марта.

Темы эфира Ранок.LIVE

Сегодня гости обсудят следующие темы:

  • Украина готова к перемирию на Пасху, к компромиссам, но не ценой суверенитета, — Зеленский;
  • Украина готова присоединиться к обеспечению свободы судоходства: есть запросы партнеров, — Сибига;
  • Украина договорилась со странами Персидского залива о поставках морских дронов;
  • Я не могу влиять на его решение, баллотироваться ли ему в президенты во второй раз, — первая леди Елена Зеленская;
  • Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение по безопасности;
  • Правительство одобрило новые налоги: посылки, онлайн-продажи и военный сбор;
  • Дизель по 95-96 грн за литр и бензин по 92-94 грн могут стоить уже на этой неделе.

Гости эфира

Гостями сегодняшнего эфира стали:

  • Петр Гайдащук — младший лейтенант, офицер отделения коммуникаций 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады;
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;
  • Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель;
  • Богдан Кицак — народный депутат от "Слуги народа", комитет по вопросам экономического развития;
  • Сергей Козырь — народный депутат от "Слуги народа", соучредитель ОО "ВПО Украины";
  • Сергей Старенький — адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Михаил Колесник — профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine;
  • Петр Олещук — политолог.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 марта Украина подписала с Болгарией 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. На территории стран будут созданы совместные производства беспилотников и боеприпасов.

Также Зеленский предлагает Болгарии сотрудничать в сфере атомной энергетики. По его мнению, такое партнерство могло бы принести экономическую выгоду обеим сторонам, в частности, позволило бы наладить экспорт.

08:34 Россияне атаковали девятиэтажку в Одессе: пострадал мужчина

08:15 Кая Каллас и министры ЕС приехали в Киев в годовщину освобождения Бучи

08:10 Сырский: РФ планировала захватить часть Днепропетровщины в 2025 году

08:00 Дания выплатит украинцам до 5 000 долларов помощи: условия

Text

08:00 Украина может не успеть подготовиться к зиме: эфир Ранок.LIVE

07:59 Цены на топливо в Киеве не изменились: дизель стоит 87,99 грн

07:33 Прямого запрета Telegram не будет: Юрчишин объяснил новые правила

07:15 Субсидия на неотапливаемый сезон: 6 оснований для отказа в 2026 году

07:01 В ПриватБанке объяснили, как мошенники обходят систему защиты

06:30 Бронирование в Украине с 1 апреля: начнут регулярные проверки предприятий

08:34 Россияне атаковали девятиэтажку в Одессе: пострадал мужчина

08:15 Кая Каллас и министры ЕС приехали в Киев в годовщину освобождения Бучи

08:10 Сырский: РФ планировала захватить часть Днепропетровщины в 2025 году

08:00 Дания выплатит украинцам до 5 000 долларов помощи: условия

07:59 Цены на топливо в Киеве не изменились: дизель стоит 87,99 грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:33 Прямого запрета Telegram не будет: Юрчишин объяснил новые правила

07:15 Субсидия на неотапливаемый сезон: 6 оснований для отказа в 2026 году

07:01 В ПриватБанке объяснили, как мошенники обходят систему защиты

06:30 Бронирование в Украине с 1 апреля: начнут регулярные проверки предприятий

06:30 Сырский рассказал о корпусной реформе войска

22:33 Переход на летнее время 2026 года: как влияет на жизнь одесситов

06:33 Цены в Одессе сегодня: стоимость продуктов на Новом базаре

26 марта

06:33 Лишение родительских прав в Одессе: что изменилось во время войны

25 марта

22:33 Одессит потерял зрение на войне, но стал педагогом: путь жизни

24 марта

22:33 Защита одесского неба: уникальная работа мобильной группы ПВО

23 марта

22:33 Подготовка боевых офицеров в Одессе: преимущество на фронте

20 марта

22:33 Ремонт на трассе Одесса-Киев: сколько денег выделили на дороги

19 марта

22:33 В Одессе асфальт сошел со снегом: состояние дорог в городе

18 марта

21:32 В Одессе выросли цены на продукты: что именно подорожало на Привозе

17 марта

18:43 Турнир памяти в Одессе: как бойцы чтят память павших побратимов

