Украина может не успеть подготовиться к зиме: эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас обеспечена финансированием армии, выплатами зарплат и пенсий, однако существуют серьезные риски по подготовке к следующему отопительному сезону. Он подчеркнул, что решающим фактором станет поддержка европейских партнеров. Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, который необходим для реализации планов по защите энергетической системы и обеспечения стабильного водоснабжения.

Украина готова к перемирию на Пасху, к компромиссам, но не ценой суверенитета, — Зеленский;

Украина готова присоединиться к обеспечению свободы судоходства: есть запросы партнеров, — Сибига;

Украина договорилась со странами Персидского залива о поставках морских дронов;

Я не могу влиять на его решение, баллотироваться ли ему в президенты во второй раз, — первая леди Елена Зеленская;

Украина и Болгария подписали 10-летнее соглашение по безопасности;

Правительство одобрило новые налоги: посылки, онлайн-продажи и военный сбор;

Дизель по 95-96 грн за литр и бензин по 92-94 грн могут стоить уже на этой неделе.

Петр Гайдащук — младший лейтенант, офицер отделения коммуникаций 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады;

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-Морских Сил ВС Украины;

Павел Гай-Нижник — доктор исторических наук, политолог, общественно-политический деятель;

Богдан Кицак — народный депутат от "Слуги народа", комитет по вопросам экономического развития;

Сергей Козырь — народный депутат от "Слуги народа", соучредитель ОО "ВПО Украины";

Сергей Старенький — адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Михаил Колесник — профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine;

Петр Олещук — политолог.

Как сообщали Новини.LIVE, 30 марта Украина подписала с Болгарией 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. На территории стран будут созданы совместные производства беспилотников и боеприпасов.

Также Зеленский предлагает Болгарии сотрудничать в сфере атомной энергетики. По его мнению, такое партнерство могло бы принести экономическую выгоду обеим сторонам, в частности, позволило бы наладить экспорт.