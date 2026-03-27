Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве, подписав соответствующий документ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. По его словам, соглашение заключили перед началом переговоров.

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности;

Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах;

Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;

Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования Запад Сухопутных войск ВС Украины;

Василий Воскобойник — президент ассоциации Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству, председатель Офиса миграционной политики;

Алексей Леонов — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Ростислав Любевич — врач-пульмонолог, фтизиатр, заместитель медицинского директора Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины.

В Конгрессе обсудили план возвращения похищенных Россией украинских детей;

Буданов анонсировал большой обмен пленными на Пасху;

Буданов заявил, что Третья мировая война началась в Украине;

Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в России.

Ранее Новини.LIVE информировали, что в Джидде Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые более недели работают в Саудовской Аравии. Они доложили о первых результатах и выводах. Основная цель работы — выявить проблемы и определить необходимые изменения для усиления защиты от "Шахедов" и ракет.

Также Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом развитие партнерства. Стороны сосредоточились на вопросах усиления обоих государств и взаимной поддержки. Первым шагом в этом направлении стало подписанное накануне встречи соглашение об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны.