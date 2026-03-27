Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

27 марта 2026 г. 13:00

13:00 Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

08:00 Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

26 марта 2026
21:38 Гречка и бензин по 100 грн: интервью с Алексеем Кущом

18:00 Зеленский в Саудовской Аравии: эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

08:00 Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

25 марта 2026
19:00 Власти Киева игнорируют главные потребности города: эфир Київський час

18:11 ВР приняла закон о подготовке детей к нацсопротивлению: Вечір.LIVE

13:00 Буданов заявил об усилении влияния Украины на Африку: эфир День.LIVE

08:00 США стремятся закончить войну в Украине до 3 ноября: эфир Ранок.LIVE

Text

Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве, подписав соответствующий документ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. По его словам, соглашение заключили перед началом переговоров.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в пятницу, 27 марта.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, профессор КАИ, президент Международного института исследований безопасности;
  • Татьяна Козаченко — адвокат, общественный деятель, руководитель департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции в 2014-2016 годах;
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Олег Домбровский — полковник, спикер оперативного командования Запад Сухопутных войск ВС Украины;
  • Василий Воскобойник — президент ассоциации Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству, председатель Офиса миграционной политики;
  • Алексей Леонов — народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
  • Ростислав Любевич — врач-пульмонолог, фтизиатр, заместитель медицинского директора Национального научного центра фтизиатрии, пульмонологии и аллергологии им. Ф. Г. Яновского НАМН Украины.

О чем будут говорить в эфире День.LIVE

Сегодня гости эфира День.LIVE будут обсуждать следующие темы:

  • В Конгрессе обсудили план возвращения похищенных Россией украинских детей;
  • Буданов анонсировал большой обмен пленными на Пасху;
  • Буданов заявил, что Третья мировая война началась в Украине;
  • Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в России.

Ранее Новини.LIVE информировали, что в Джидде Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые более недели работают в Саудовской Аравии. Они доложили о первых результатах и выводах. Основная цель работы — выявить проблемы и определить необходимые изменения для усиления защиты от "Шахедов" и ракет.

Также Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом развитие партнерства. Стороны сосредоточились на вопросах усиления обоих государств и взаимной поддержки. Первым шагом в этом направлении стало подписанное накануне встречи соглашение об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны.

