Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

30 марта 2026 г. 13:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
13:01 Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

27 марта 2026
21:47 Украина на грани финансовой катастрофы: интервью с Гетманцевым

18:09 Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

08:00 Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

26 марта 2026
21:38 Гречка и бензин по 100 грн: интервью с Алексеем Кущом

18:00 Зеленский в Саудовской Аравии: эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

08:00 Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

13:01 Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

27 марта 2026
21:47 Украина на грани финансовой катастрофы: интервью с Гетманцевым

18:09 Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и к компромиссам, но не ценой суверенитета. В то же время он подчеркнул, что настоящая цель — не короткие паузы, а полное завершение войны.

Смотрите День.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Темы эфира

  • Ночью Россия атаковала Украину 164 беспилотниками, из них силы ПВО обезвредили 150;
  • В Херсоне утром 30 марта российский дрон атаковал микроавтобус, ранен водитель;
  • На фронте фиксируется усиление давления РФ: по данным AP, российские войска за четыре дня совершили 619 атак, а ISW считает, что весенне-летнее наступление уже фактически стартовало;
  • Зеленский во время визита на Ближний Восток обсудил с королем Иордании возможное партнерство в сфере безопасности, в том числе защиту от дроновых атак;
  • Украина нарастила импорт дизеля, поэтому риск дефицита топлива в апреле в настоящее время снят;
  • После удара РФ по Краматорску накануне погибли три человека, среди них 13-летний парень.

Гости эфира

  • Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего;
  • Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;
  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
  • Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
  • Олеся Горяйнова, заместитель председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Артем Бронжуков, заместитель директора Аналитического Центра Политика.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по НПЗ в России только в случае зеркальной реакции от Москвы.

Кроме того, глава государства заявил о достижении исторических договоренностей со странами Ближнего Востока по оборонному сотрудничеству.

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:13 Часть Одессы осталась без света: авария в сети

13:03 ГУР: 51 корабль помогает России финансировать войну и обходить санкции

13:01 Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

13:00 Денежная помощь весной: украинцам выплатят до 3 000 евро

12:44 Музыка и собственный бизнес: список самых богатых исполнителей в мире

12:18 Зеленский заявил, что Украина ожидает решения США и РФ о переговорах

12:18 В Одессе слышны взрывы: город атакуют дроны

12:15 Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху

12:12 Зеленский: дефицит ракет-перехватчиков никогда не заканчивался

12:10 Зарабатывать на "аренде" банковской карты опасно: в МВД назвали последствия

13:13 Часть Одессы осталась без света: авария в сети

13:03 ГУР: 51 корабль помогает России финансировать войну и обходить санкции

13:00 Денежная помощь весной: украинцам выплатят до 3 000 евро

12:44 Музыка и собственный бизнес: список самых богатых исполнителей в мире

12:18 Зеленский заявил, что Украина ожидает решения США и РФ о переговорах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:18 В Одессе слышны взрывы: город атакуют дроны

12:15 Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху

12:12 Зеленский: дефицит ракет-перехватчиков никогда не заканчивался

12:10 Зарабатывать на "аренде" банковской карты опасно: в МВД назвали последствия

12:08 Бражко продает свой автомобиль за 44,5 тысячи долларов

22:33 Переход на летнее время 2026 года: как влияет на жизнь одесситов

06:33 Цены в Одессе сегодня: стоимость продуктов на Новом базаре

26 марта

06:33 Лишение родительских прав в Одессе: что изменилось во время войны

25 марта

22:33 Одессит потерял зрение на войне, но стал педагогом: путь жизни

24 марта

22:33 Защита одесского неба: уникальная работа мобильной группы ПВО

23 марта

22:33 Подготовка боевых офицеров в Одессе: преимущество на фронте

20 марта

22:33 Ремонт на трассе Одесса-Киев: сколько денег выделили на дороги

19 марта

22:33 В Одессе асфальт сошел со снегом: состояние дорог в городе

18 марта

21:32 В Одессе выросли цены на продукты: что именно подорожало на Привозе

17 марта

18:43 Турнир памяти в Одессе: как бойцы чтят память павших побратимов

13:01 Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

27 марта
21:47 Украина на грани финансовой катастрофы: интервью с Гетманцевым

18:09 Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

