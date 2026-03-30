Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и к компромиссам, но не ценой суверенитета. В то же время он подчеркнул, что настоящая цель — не короткие паузы, а полное завершение войны.

Темы эфира

Ночью Россия атаковала Украину 164 беспилотниками, из них силы ПВО обезвредили 150;

В Херсоне утром 30 марта российский дрон атаковал микроавтобус, ранен водитель;

На фронте фиксируется усиление давления РФ: по данным AP, российские войска за четыре дня совершили 619 атак, а ISW считает, что весенне-летнее наступление уже фактически стартовало;

Зеленский во время визита на Ближний Восток обсудил с королем Иордании возможное партнерство в сфере безопасности, в том числе защиту от дроновых атак;

Украина нарастила импорт дизеля, поэтому риск дефицита топлива в апреле в настоящее время снят;

После удара РФ по Краматорску накануне погибли три человека, среди них 13-летний парень.

Гости эфира

Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего;

Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;

Олеся Горяйнова, заместитель председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Артем Бронжуков, заместитель директора Аналитического Центра Политика.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по НПЗ в России только в случае зеркальной реакции от Москвы.

Кроме того, глава государства заявил о достижении исторических договоренностей со странами Ближнего Востока по оборонному сотрудничеству.