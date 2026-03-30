Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и к компромиссам, но не ценой суверенитета. В то же время он подчеркнул, что настоящая цель — не короткие паузы, а полное завершение войны.
Темы эфира
- Ночью Россия атаковала Украину 164 беспилотниками, из них силы ПВО обезвредили 150;
- В Херсоне утром 30 марта российский дрон атаковал микроавтобус, ранен водитель;
- На фронте фиксируется усиление давления РФ: по данным AP, российские войска за четыре дня совершили 619 атак, а ISW считает, что весенне-летнее наступление уже фактически стартовало;
- Зеленский во время визита на Ближний Восток обсудил с королем Иордании возможное партнерство в сфере безопасности, в том числе защиту от дроновых атак;
- Украина нарастила импорт дизеля, поэтому риск дефицита топлива в апреле в настоящее время снят;
- После удара РФ по Краматорску накануне погибли три человека, среди них 13-летний парень.
Гости эфира
- Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего;
- Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник;
- Константин Матвиенко, политический эксперт;
- Мария Гелетий, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук;
- Олеся Горяйнова, заместитель председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Артем Бронжуков, заместитель директора Аналитического Центра Политика.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по НПЗ в России только в случае зеркальной реакции от Москвы.
Кроме того, глава государства заявил о достижении исторических договоренностей со странами Ближнего Востока по оборонному сотрудничеству.