Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

26 марта 2026 г. 13:00

13:00 Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

08:00 Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

19:00 Власти Киева игнорируют главные потребности города: эфир Київський час

18:11 ВР приняла закон о подготовке детей к нацсопротивлению: Вечір.LIVE

13:00 Буданов заявил об усилении влияния Украины на Африку: эфир День.LIVE

08:00 США стремятся закончить войну в Украине до 3 ноября: эфир Ранок.LIVE

18:35 РФ нанесла массированный удар по Украине: эфир Вечір.LIVE

13:17 Часть Украины без света в результате атаки РФ: эфир День.LIVE

08:13 В Киеве завершился отопительный сезон: эфир Ранок.LIVE

18:24 США готовят переговоры с Ираном: Вечір.LIVE

13:00 Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

08:00 Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

19:00 Власти Киева игнорируют главные потребности города: эфир Київський час

18:11 ВР приняла закон о подготовке детей к нацсопротивлению: Вечір.LIVE

13:00 Буданов заявил об усилении влияния Украины на Африку: эфир День.LIVE

Украина готова передать партнерам оборонные системы, которые сейчас в профиците. Киев получил соответствующие запросы от стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Иордании и Кувейта.

Об этом и не только говорим в эфире День.LIVE в четверг, 26 марта.

О чем эфир День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук;
  • политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;
  • кандидат политических наук Алексей Якубин;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Сегодня поговорим о:

  • Посев под давлением кризиса: как подорожание горючего, рекордные цены на удобрения, проблемы с логистикой и экспортные пошлины бьют по фермерам и будущему урожаю;
  • Мир без прогресса: почему переговоры буксуют, на что рассчитывает Россия, действительно ли США готовы говорить о гарантиях безопасности только ценой Донбасса и что это значит для Украины;
  • Орбан идет на обострение: газовое давление на Украину, изоляцию Венгрии в ЕС, замороженный план SAFE и падение позиций власти Будапешта;
  • Иран, Трамп и новая мировая турбулентность: готовится ли США к большой эскалации, как Тегеран меняет правила игры и почему ближневосточный кризис влияет на Украину.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что Владимир Зеленский заявил об обращении от США и ряде стран Ближнего Востока относительно сотрудничества. По словам главы государства, украинские специалисты уже работают с частью партнеров на местах. В то же время, параллельно с этим Киев обсуждает обмен возможностями в сфере противовоздушной обороны.

Также Новини.LIVE писали о том, что в спикер МИД Георгий Тихий высказался по поводу войны на Ближнем Востоке. По его словам, с конца февраля внимание международного сообщества больше направлено на этот регион. В то же время Тихий отметил, что война в Украине и на Ближнем Востоке — это два театра одной войны.

13:48 Пентагон может перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток

13:46 Шесть областей без света из-за российских атак

13:43 Рада поддержала проект о цифровизации в сфере спорта

13:35 Украинцы заметили сходство Витовской с актрисой "Гарри Поттера"

13:18 Зеленский заявил, что Европа должна сама производить системы ПВО

13:11 Зеленский заявил о готовности Украины вступить в JEF

13:09 Последствия ночной атаки на Одесчину: последние данные об обстреле

13:07 Украинский опыт: Зеленский призвал партнеров к сотрудничеству

13:06 Можно ли жечь мусор на своем участке: правила и штрафы в 2026 году

13:06 UNHCR выплатит украинцам по 10 800 грн весной: правила

06:33 Лишение родительских прав в Одессе: что изменилось во время войны

25 марта

22:33 Одессит потерял зрение на войне, но стал педагогом: путь жизни

24 марта

22:33 Защита одесского неба: уникальная работа мобильной группы ПВО

23 марта

22:33 Подготовка боевых офицеров в Одессе: преимущество на фронте

20 марта

22:33 Ремонт на трассе Одесса-Киев: сколько денег выделили на дороги

19 марта

22:33 В Одессе асфальт сошел со снегом: состояние дорог в городе

18 марта

21:32 В Одессе выросли цены на продукты: что именно подорожало на Привозе

17 марта

18:43 Турнир памяти в Одессе: как бойцы чтят память павших побратимов

06:33 Подорожание продуктов в Одессе – на чем экономят украинцы

13 марта

22:33 Оформление отсрочки от мобилизации и что делать в случае отказа

13:00 Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

08:00 Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE

19:00 Власти Киева игнорируют главные потребности города: эфир Київський час

18:11 ВР приняла закон о подготовке детей к нацсопротивлению: Вечір.LIVE

13:00 Буданов заявил об усилении влияния Украины на Африку: эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл условия гарантий безопасности от США: эфир Ранок.LIVE
26 марта 2026 г. 8:00

26 марта 2026 г. 8:00
25 марта 2026 г. 19:00
25 марта 2026 г. 18:11
25 марта 2026 г. 13:00
25 марта 2026 г. 8:00
24 марта 2026 г. 18:35
24 марта 2026 г. 13:17
24 марта 2026 г. 8:13

