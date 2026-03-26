Украина готова экспортировать партнерам оборонные системы: День.LIVE

Украина готова передать партнерам оборонные системы, которые сейчас в профиците. Киев получил соответствующие запросы от стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Иордании и Кувейта.

Об этом и не только говорим в эфире День.LIVE в четверг, 26 марта.

О чем эфир День.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук;

политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

кандидат политических наук Андрей Ковалев;

директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик;

кандидат политических наук Алексей Якубин;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Сегодня поговорим о:

Посев под давлением кризиса: как подорожание горючего, рекордные цены на удобрения, проблемы с логистикой и экспортные пошлины бьют по фермерам и будущему урожаю;

Мир без прогресса: почему переговоры буксуют, на что рассчитывает Россия, действительно ли США готовы говорить о гарантиях безопасности только ценой Донбасса и что это значит для Украины;

Орбан идет на обострение: газовое давление на Украину, изоляцию Венгрии в ЕС, замороженный план SAFE и падение позиций власти Будапешта;

Иран, Трамп и новая мировая турбулентность: готовится ли США к большой эскалации, как Тегеран меняет правила игры и почему ближневосточный кризис влияет на Украину.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, что Владимир Зеленский заявил об обращении от США и ряде стран Ближнего Востока относительно сотрудничества. По словам главы государства, украинские специалисты уже работают с частью партнеров на местах. В то же время, параллельно с этим Киев обсуждает обмен возможностями в сфере противовоздушной обороны.

Также Новини.LIVE писали о том, что в спикер МИД Георгий Тихий высказался по поводу войны на Ближнем Востоке. По его словам, с конца февраля внимание международного сообщества больше направлено на этот регион. В то же время Тихий отметил, что война в Украине и на Ближнем Востоке — это два театра одной войны.