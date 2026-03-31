Сибига, Каллас и европейские чиновники посетили Бучу: эфир День.LIVE

Андрей Сибига вместе с Каей Каллас и европейскими чиновниками посетили Бучу и почтили память всех жертв российской оккупации. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке.

Главные темы эфира

В Киев прибыли Кайя Каллас и министры иностранных дел ряда стран ЕС. Визит приурочен к годовщине Бучанской трагедии и демонстрирует дальнейшую политическую поддержку Украины со стороны Европы;

В Буче продолжаются мероприятия памяти, а Украина снова продвигает идею спецтрибунала за преступление агрессии РФ. По данным Нацполиции, за четыре года после деоккупации уже раскрыто 124 преступления российских военных, среди них 84 убийства;

В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину 289 беспилотниками. Воздушные силы сообщили, что 267 дронов были обезврежены, но зафиксированы попадания на 11 локациях;

В Одессе российские дроны попали в многоквартирный дом. После удара возник пожар, известно как минимум об одном пострадавшем;

Президент Зеленский заявил, что Украина готова к пасхальному и энергетическому перемирию на взаимных условиях, а также сообщил о новых договоренностях по безопасности, в частности с Болгарией и странами Ближнего Востока.

Гости эфира

Игорь Попов — политолог;

Андрей Филиппов — макро-экономический аналитик исследовательского института Киевской школы экономики;

Александр Ахмеров — депутат Одесского областного совета;

Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;

Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР;

Галина Янченко — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития;

Илья Котов — эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению;

Михаил Радуцкий — народный депутат "Слуга Народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

Дмитрий Леонтиюк — заместитель начальника службы восстановления и развития инфоаструктуры в Ровенской области.

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью РФ атаковала Украину 289 ударными дронами различных типов. Пуски осуществляли с пяти направлений. Есть попадания и падения обломков.

Так, РФ ударила по Полтавскому району. Известно, что один человек погиб, а трое получили ранения, среди них 11-летний мальчик.