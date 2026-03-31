Сибига, Каллас и европейские чиновники посетили Бучу: эфир День.LIVE
Сибига, Каллас и европейские чиновники посетили Бучу: эфир День.LIVE

31 марта 2026 г. 13:03

13:03 Сибига, Каллас и европейские чиновники посетили Бучу: эфир День.LIVE

08:00 Украина может не успеть подготовиться к зиме: эфир Ранок.LIVE

18:00 Трамп выдвинул ультиматум Ирану: эфир Вечір.LIVE

13:01 Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

21:47 Украина на грани финансовой катастрофы: интервью с Гетманцевым

18:09 Британия выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины: эфир Вечір.LIVE

13:00 Украина и Саудовская Аравия подписали оборонное соглашение: эфир День.LIVE

08:00 Буданов анонсировал новые обмены пленными: эфир Ранок.LIVE

21:38 Гречка и бензин по 100 грн: интервью с Алексеем Кущом

13:03 Сибига, Каллас и европейские чиновники посетили Бучу: эфир День.LIVE

08:00 Украина может не успеть подготовиться к зиме: эфир Ранок.LIVE

18:00 Трамп выдвинул ультиматум Ирану: эфир Вечір.LIVE

13:01 Украина готова объявить перемирие на Пасху: эфир День.LIVE

08:00 Российские войска понесли огромные потери на фронте: эфир Ранок.LIVE

Андрей Сибига вместе с Каей Каллас и европейскими чиновниками посетили Бучу и почтили память всех жертв российской оккупации. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что Европа не позволит Украине исчезнуть из поля зрения на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Главные темы эфира

Гости студии сегодня обсудят следующие темы:

  • В Киев прибыли Кайя Каллас и министры иностранных дел ряда стран ЕС. Визит приурочен к годовщине Бучанской трагедии и демонстрирует дальнейшую политическую поддержку Украины со стороны Европы;
  • В Буче продолжаются мероприятия памяти, а Украина снова продвигает идею спецтрибунала за преступление агрессии РФ. По данным Нацполиции, за четыре года после деоккупации уже раскрыто 124 преступления российских военных, среди них 84 убийства;
  • В ночь на 31 марта Россия атаковала Украину 289 беспилотниками. Воздушные силы сообщили, что 267 дронов были обезврежены, но зафиксированы попадания на 11 локациях;
  • В Одессе российские дроны попали в многоквартирный дом. После удара возник пожар, известно как минимум об одном пострадавшем;
  • Президент Зеленский заявил, что Украина готова к пасхальному и энергетическому перемирию на взаимных условиях, а также сообщил о новых договоренностях по безопасности, в частности с Болгарией и странами Ближнего Востока.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Игорь Попов — политолог;
  • Андрей Филиппов — макро-экономический аналитик исследовательского института Киевской школы экономики;
  • Александр Ахмеров — депутат Одесского областного совета;
  • Андрей Дубас — президент Ассоциации украинских банков;
  • Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР;
  • Галина Янченко — народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития;
  • Илья Котов — эксперт по публичной политике, кандидат наук по государственному управлению;
  • Михаил Радуцкий — народный депутат "Слуга Народа", Председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;
  • Дмитрий Леонтиюк — заместитель начальника службы восстановления и развития инфоаструктуры в Ровенской области.

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью РФ атаковала Украину 289 ударными дронами различных типов. Пуски осуществляли с пяти направлений. Есть попадания и падения обломков.

Так, РФ ударила по Полтавскому району. Известно, что один человек погиб, а трое получили ранения, среди них 11-летний мальчик.

