Во Львове во время атаки российских дронов-камикадзе прозвучала серия взрывов. В результате атаки произошло попадание в жилые дома. Кроме того, взрывы зафиксировали в Ивано-Франковске, Виннице и Тернополе. В нескольких регионах Украины воздушная тревога продолжается.
Как сообщалось, днем 247 марта российская армия атаковала Ивано-Франковск, Тернополь и Винницу. В городах зафиксированы пожары и разрушения.
Кроме того, в ночь на 24 марта оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Враг применил 426 средства поражения по критической и гражданской инфраструктуре.