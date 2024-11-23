Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

Украинцы в будущем могут столкнуться с опасными онкологическими заболеваниями, спровоцированными российскими ракетами. Химические соединения, остающиеся от ракет в почве, могут попадать в воду.

Об этом заявил изобретатель и инженер-программист Борис Дрожак в эфире День.LIVE.

Украинцы будут болеть раком

По словам Дрожака, украинцы будут болеть раком, не догадываясь, что причиной их болезни является российская ракета, прилетевшая на украинскую землю.

"При значительной скорости, когда ракета влетает, она закапывается в землю. Какие бы у нас ни были методы и сертификации для разминирования — ты никогда не пойдешь больше чем на полметра. А это опасное вещество может быть очень глубоко", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в земле могут оставаться токсичные вещества, в частности, гексоген или топливо.

"И представьте, если минимальный какой-то гексоген, какое-то топливо, то потом это может попасть и в воду, которая будет распространяться на целый регион", — подытожил Дрожак.

Напомним, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе.

Новини.LIVE рассказывали, что известно об этой ракете.