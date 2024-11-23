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Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

23 ноября 2024 г. 13:17

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Украинцы в будущем могут столкнуться с опасными онкологическими заболеваниями, спровоцированными российскими ракетами. Химические соединения, остающиеся от ракет в почве, могут попадать в воду.

Об этом заявил изобретатель и инженер-программист Борис Дрожак в эфире День.LIVE.

Украинцы будут болеть раком

По словам Дрожака, украинцы будут болеть раком, не догадываясь, что причиной их болезни является российская ракета, прилетевшая на украинскую землю.

"При значительной скорости, когда ракета влетает, она закапывается в землю. Какие бы у нас ни были методы и сертификации для разминирования — ты никогда не пойдешь больше чем на полметра. А это опасное вещество может быть очень глубоко", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в земле могут оставаться токсичные вещества, в частности, гексоген или топливо.

"И представьте, если минимальный какой-то гексоген, какое-то топливо, то потом это может попасть и в воду, которая будет распространяться на целый регион", — подытожил Дрожак.

Напомним, российские оккупанты 21 ноября впервые использовали против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Новым оружием они ударили по Днепру, в результате чего зафиксированы разрушения в городе.

Новини.LIVE рассказывали, что известно об этой ракете.

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14:07 Полно могил — 100-летняя женщина вспомнила о Голодоморе

14:04 На трассе Одесса-Киев появится весовой комплекс за 45 миллионов

13:56 Президент и первая леди почтили память жертв Голодомора — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:47 Литва финансирует производство украинских дальнобойных дронов

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19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

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17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

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16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

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10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

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08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE